Die Experten der Polizei konnten zweifelsfrei feststellen, dass der Brand in der Küche des Hauses an der Rundstraße ausbrach. Möglicherweise sorgte ein Defekt an der Mikrowelle für das Feuer. Ein im Laufe der Löscharbeiten zunächst in den Fokus geratener Kühlschrank konnte als Ursache von den Ermittlern ausgeschlossen werden.

Das Haus nicht mehr bewohnbar. Der 83-jährige Hausbesitzer ist mittlerweile bei Angehörigen untergekommen. Den beträchtlichen Schaden schätzt die Polizei auf rund 150.000 Euro.