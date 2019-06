Der Plan einer Baumschutzsatzung ist im Stadtentwicklungsausschuss am Dienstag diskutiert worden. Für die Bäume am Hindenburgring kommt die Satzung zu spät. Foto: Felix Quebbemann

Espelkamp (WB/aha). Die Reaktionen auf das Abholzen von Bäumen auf dem Gelände für das Ärztezentrum an der Ostlandstraße und am Hindenburgring hat gezeigt, wie wichtig Bäume den Espelkampern sind. Uneinigkeit herrschte am Dienstag im Stadtentwicklungsausschuss, ob die Politik eine Baumschutzsatzung aufstellen sollte. Das hatte die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen angeregt.