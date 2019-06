Von Felix Quebbemann

Espelkamp (WB). Die Zukunft des Real-Marktes in Espelkamp ist ungewiss. Ob der Markt auch weiterhin an der General-Bishop-Straße im gewohnten Umfang bestehen bleibt, vermochte auf Anfrage dieser Zeitung weder die Pressestelle von Real noch die des Mutterkonzerns Metro zu beantworten.

Seitens der Metro-Pressestelle hieß es: »Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns derzeit nicht zur Zukunft einzelner Standorte äußern können.«

Metro-Sprecherin Anne Linnenbrügger verwies in diesem Zusammenhang auf eine Pressemitteilung, die die Metro-Gruppe Anfang Mai herausgegeben hat. Demnach sehe das Rahmenkonzept, auf das sich die beteiligten Verhandlungspartner – Real und Investor Redos – verständigt haben, vor, Real als Ganzes an Redos zu veräußern. Die »exklusiven Verhandlungen« sollen bis Ende Juli andauern.

Gleicher Kenntnisstand

Ralf Mast, Marktleiter in Espelkamp, erklärte auf Nachfrage dieser Zeitung, dass die Espelkamper Belegschaft schon darüber informiert sei, dass derzeit Verhandlungen laufen. »Wir hoffen natürlich, dass es eine gute Zukunft gibt. Ansonsten haben wir alle den gleichen Kenntnisstand«, fügte Mast an.

Im hiesigen Real-Markt sind insgesamt 98 Personen beschäftigt, erklärte Frank Grüneisen, Pressereferent bei Real. Auch er vermochte noch nicht zu sagen, was am Ende der Verhandlungen steht und wie es vor allem am Standort Espelkamp weiter geht. »Im September des vergangenen Jahres hat unser Mutterkonzern, die Metro AG, die Absicht verkündet, sich zukünftig nur noch auf das Großhandelsgeschäft zu konzentrieren. Als Konsequenz dieser Entscheidung wurde ein Verkaufsprozess von der Real GmbH als Ganzes, das heißt inklusive aller Immobilien, Standorte und dem Digitalgeschäft unter dem Marktplatz real.de, eingeleitet.«

Veräußerung

Auch Grüneisen bezieht sich im Anschluss auf die Metro-Pressemitteilung vom Mai. Darin wird ebenfalls der Geschäftsführer von Redos, Oliver Herrmann, zitiert. Er teilt mit, dass Redos – ein Einzelhandelsimmobilienspezialist – als Investor gemeinsam mit der Real-Geschäftsführung das Filialnetz neu ausrichten wolle.

Standortabgaben

»Bei Standortabgaben legen wir großen Wert darauf, dass die Mitarbeiter übernommen werden«, heißt es in der Pressemitteilung von Oliver Herrmann weiter. Standortgarantien werden damit nicht gegeben.

Das Gebäude des Espelkamper Marktes wurde in den 70-er Jahren gebaut. Der Bau besitzt eine Gesamtfläche von etwa 10.000 Quadratmetern. Neben dem Supermarkt ist noch der Real-Getränkemarkt vorgelagert. Im hinteren Bereich des Areals befindet sich ein Möbelunternehmen, das jedoch nicht zur Metro-Gruppe gehört.

Im Markt selbst sind neben der Verkaufsfläche des Einkaufsmarktes weitere Flächen mit Einzelhändlern besetzt.