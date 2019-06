Espelkamp (WB/ko). Der Schiffsmodellbauclub Espelkamp (SMC) hat am Pfingstwochenende zum internationalen Modellschiff-Treffen eingeladen.

Mehr als 200 Hobbykapitäne und »Werft-Ingenieure« von Modellbauten waren vor Ort beim »Dickschifftreffen«. Präsentiert haben sie ihre Schiffsmodelle in einer Größe von 20 Zentimetern bis 2,50 Meter auf und rund um den Gabelweiher.

Besonderes Exemplar

Detlev Miersch aus Enger zeigte ein besonderes Exemplar. Der Modellbaufreund vom

SMS Hücker Moor hatte einen Kutter aus Streichhölzern mitgebracht – ein wahres Unikat. »Alles von Hand geformt und selbstgemacht«, versicherte er. Das i-Tüpfelchen sei die Schwarz-Weiß-Optik. Jedes Zündholz habe er »eigenhändig« kurz angezündet und ausgepustet – also mehrere 10.000. »In der Schule habe ich einmal ein Floß aus Streichhölzern gebaut und eine gute Note bekommen. So bin ich an diesem Hobby hängen geblieben.« Mittlerweile ist er im Besitz einer ganzen Flotte, die aus Streichhölzer, Papier, Pappe, Klebstoff, guter Puste und etwas Porenfüller besteht.

Peter Liebig vom SMC Königsbrunn verband einen Nordseeurlaub über Pfingsten mit einem Abstecher in den »Hafen« des SMC Espelkamp. Der Augsburger liebt Treffen wie diese. »Hier sind viele Gleichgesinnte. Der Bekanntenkreis wird immer größer. Ich lerne neue Bauarten- und -formen kennen, nehme Anregungen mit und kann selbst Tipps geben.«

Unzählige Handgriffe

Frank Krziwanie aus Bruchmühlen hatte den Seenotrettungskreuzer »Bernhard Gruben« im Maßstab von 1:15 nachgebaut. Dafür ist er sogar auf dem Original-Schiff gewesen, um sich Details wie Rehling, Antennen, Suchscheinwerfer und Handläufe anzuschauen. Unzählige Stunden und Handgriffe investierte er für den Nachbau. An alles müsse gedacht sein – und wenn es das Nebelhorn sei. Das Wichtigste aber sei: »Es muss schwimmen können.«

Alle zwei Jahre ist es soweit. Das Dickschifftreffen stand in diesem Jahr im Zeichen des 40-jährigen Bestehens des Schiffsmodellbauclubs. Aus diesem Grund wurden die Gründungsmitglieder Wolfgang Schneider, Ingeborg Faber und Gerhard Faber mit Präsenten geehrt.

Anlässlich des 40. Geburtstages hat Vereinsmitglied Harald Frank aus Styropor und Kunststoff eine Hafenanlage für Modellschiffe gebaut, die während des Schaufahrens großzügig eingeweiht wurde.

Zur Eröffnung des Treffens schaute auch Bürgermeister Heinrich Vieker vorbei. »Der Schiffsmodellbauclub ist eine Bereicherung für Espelkamp. Das Modellschifftreffen ist ein fester Termin im Kalender der Stadt.« Er freue sich für den Vorsitzenden Klaus-Jürgen Aßmus, dass es ihm und den 77 Mitgliedern, davon sogar 15 Jugendlichen, gelinge, alle Generationen an einen Tisch zu bringen.

Besonderer Augenblick

SMC-Vorsitzender Klaus-Jürgen Aßmus hat sogar Modellschifffreunde aus der Schweiz, den Niederlande und Luxemburg begrüßt. Aßmus schätzte die Zahl der Gäste mit Booten auf 200 Teilnehmer aus 26 Vereinen. Während der Samstag trotz Wind und Regen schon viele Besucher anlockte, stieg die Besucherzahl am sonnigen Sonntag deutlich an.

Anlässlich des 40-jährigen Bestehens gratulierte Otto Krah im Namen der OGS Poseidon. Diesem Zusammenschluss gehören 50 Schiff-Modellbauvereine an. Seit 30 Jahren wird unter dem Dach der OGS die Gemeinschaft untereinander gepflegt. Geschenke und Glückwünsche gab es auch von vielen anderen Vereinen.

Ein besonderer Augenblick ist auch in diesem Jahr wieder die Feuerlöschübung auf dem Gabelhorstsee gewesen. Dazu wurde ein »altes Boot« mit Magnesium befüllt und mitten auf dem See entzündet. Sofort eilten alle anderen Boote, die eine Wasserspritze hatten, herbei, um das Feuer zu löschen. Ein echter Hingucker für alle Modellbaufans – und nicht nur für die.