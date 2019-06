Espelkamp-Vehlage (WB/JP). »Warum sind Feuerwehrautos so laut?« und »Wie schwer ist ein Feuerwehrauto?«. Die Kinder vom dritten Erlebniscamp der Vehlager Dorfgemeinschaft und der Feuerwehr hatten viele Fragen.

»Warum sind Feuerwehrautos so laut?« und »Wie schwer ist ein Feuerwehrauto?«. Die Kinder vom dritten Erlebniscamp der Vehlager Dorfgemeinschaft und der Vehlager Feuerwehr hatten viele Fragen an Feuerwehrmann Dennis Wunderlich.

Das schwerster Fahrzeug

Er gab den Kindern gerne Auskunft und erklärte, wie sich die Kinder bei einem Brand verhalten müssen. So erfuhren die Jungen und Mädchen, dass Feuerwehrautos natürlich laut sein müssen, damit alle Verkehrsteilnehmer sie hören können und, dass Flugfeldlöschfahrzeuge mit etwa 40 Tonnen die schwersten Feuerwehrfahrzeuge sind.

»Wie kann man denn ein Feuer löschen?«, fragte Wunderlich in die Runde. »Wasser«, »Sand« und »Erde« kamen als erste Antworten von den Kindern und wurden vom Experten noch durch die Löschmittel »Schaum« und »Pulver« ergänzt. Er erklärte den Kindern aus Vehlage und weiteren Espelkamper Ortschaften auch, dass sie bei einem Brand alle Fenster und Türen schließen und ruhig und zügig das Gebäude verlassen müssen. »Ganz wichtig ist auch, dass ihr allen Bescheid sagt, dass es brennt, damit sich niemand in Gefahr begibt. Danach setzt ihr den Notruf ab«, sagte Wunderlich.

Flammen

In drei Gruppen wurden die 22 Kinder im Alter von 7 bis 11 Jahren eingeteilt. Neben der Gruppe, die Dennis Wunderlich, Günter Dürre und Cord Klostermann von der Vehlager Feuerwehr am Feuerwehrgerätehaus betreuten, fuhr eine Gruppe mit einem Feuerwehrfahrzeug mit und die dritte durfte Motorboot auf dem Mittellandkanal fahren.

Am Feuerwehrgerätehaus in Vehlage zeigten die Mitglieder der Löschgruppe Vehlage, wie man Flammen mit einem Feuerlöscher, der mit Wasser gefüllt war, schnell ersticken kann. Dabei war das Löschen durch den aufkommenden Wind gar nicht so leicht, aber die Kinder meisterten die Station schnell und folgten den Anweisungen der Feuerwehrmänner.

Nachtwanderung

Später wurde gemeinsam gegrillt und eine Nachtwanderung durch Vehlage unternommen. Die Kinder brachten selbst Luftmatratzen und Schlafsäcke mit und so war schnell ein großes Schlaflager im Vehlager Dorfgemeinschaftshaus für die Nacht aufgebaut. Abgerundet wurde das Erlebniscamp durch ein Frühstück am nächsten Morgen mit frischem Brot, viel Obst und Gemüse.

Alle Kinder bekamen eine Lampe mit dem Gruppenbild des Tages als Geschenk mit nach Hause, und so hatten die Jungen und Mädchen ihren Eltern am nächsten Tag viel Spannendes zu berichten.