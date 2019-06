Von Felix Quebbemann

Espelkamp(WB). Hefte, Bücher, Stifte, Füller und . . . Tablet. Dieser kleine digitale Alleskönner gehört heute genauso in die Schultasche wie die Klassiker. Und weil auch die Schule immer digitaler wird, muss die Stadt Espelkamp an ihren städtischen Grundschulen den Medienentwicklungsplan fortschreiben.

Andreas Bredenkötter, Schulamtsleiter, übernahm die Vorstellung der Materie im vergangenen Schulausschuss. Und er sagte, dass mit der digitalen Entwicklung die Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes in immer kürzeren Abständen erfolge. »Der erste wurde im Jahr 2001 verabschiedet. Der hielt auch relativ lange.« 2011 wurde der nächste erstellt. Der neue soll nun erstmal fünf Jahre laufen und wurde in Zusammenarbeit mit den Grundschulen entwickelt. Bredenkötter machte deutlich. »Wichtig ist, dass wir nicht nur die Infrastruktur herstellen, sondern auch dafür sorgen, dass die Lehrer entsprechend geschult werden.« Dies bezeichnete er als Kernkompetenz.

IT-Infrastruktur

Mit Blick auf die Ausstattung seien die alten Computer mehrheitlich durch 160 Mini-PCs ersetzt worden. Diese seien viel platzsparender und würden viel weniger Wärme abgeben. Um eine ausreichende IT-Infrastruktur zu gewährleisten seien zudem Netzwerk- und Serversysteme erneuert worden.

Auch die Elektroinstallationen seien in den Schulen erweitert oder gar vollständig erneuert worden. In der Auewaldgrundschule gebe es zudem zwei Testräume mit neuer Präsentationstechnik. Zur dortigen Technik zählten Deckenbeamer, Audiosysteme und Mediensteuerung. Je Raum seien Kosten in Höhe von 3600 Euro angefallen. »Der Wunsch der Schulen ist es, in den Testräumen mit Großformatdisplays – 86 Zoll – arbeiten zu können«, erklärte Bredenkötter.

Testräume

Dies habe man sich auch in Petershagen bei einer Ortsbesichtigung in einer Schule angeschaut. »Das hat uns sehr gut gefallen«, so Bredenkötter. Damit würden die alten grünen Tafeln der Vergangenheit angehören. Die Kosten je Display bezifferte Bredenkötter zwischen 4500 und 5000 Euro. Als Ergänzung sollten in dem Raum noch White Boards eingebaut werden. Der Schulamtsleiter erklärte: »Wir machen bewusst Testräume, um zu schauen, welches die beste Technik ist.«

Die Auewaldschule müsse noch an das Breitbandnetz angeschlossen werden. Das bedeutet, dass jede Bildungseinrichtung eine Leitung von 30 Mbit je Klasse aufweisen muss. Für die Auewaldschule und die Mittwaldschule sei dies kein Problem. Als Sorgenkind bezeichnete Bredenkötter den Grundschulverbund Süd – da insbesondere die Grundschule Benkhausen (wir berichteten). »Das ist nicht so einfach.« Bredenkötter hofft, dass Benkhausen und Frotheim im Jahr 2020 an das W-Lan-Netz kommen. In Isenstedt werde gerade daran gearbeitet.

Bredenkötter sagte, dass die Entscheidung, ob die Schulen auch mit mobilen Endgeräten ausgestattet werden, noch ausstehe. Diese Entscheidung solle mit den Schulen getroffen werden.

Fördertopf

Für die Medienentwicklung gebe es einen Fördertopf von Bund und Land in Höhe von 5,5 Milliarden Euro. Der Schulamtsleiter hofft, dass Espelkamp aus diesem Topf eine Fördersumme von 200.000 Euro bekommen wird.

Dr. Oliver Vogt, CDU-Ausschuss-Vorsitzender, erklärte nach den Ausführungen: »Das ist eine ganz neue Welt, die auf uns zukommt. Die meiste Unterstützung werden die Lehrer benötigen. Die Schüler sind da schon sehr viel weiter. Wir müssen schauen und experimentieren, was der richtige Weg ist.« Die Ausführungen wurden vom Schulausschuss zur Kenntnis genommen.