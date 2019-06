Im Erdhaufen

Ein Baggerfahrer, so Uwe Stark von der Bauleitung der Aufbaugemeinschaft, die dort seit einiger Zeit Wohnblöcke erbaut, hatte die etwa zehn Zentimeter große Granate entdeckt. In einem Erdhaufen, der dort bereits seit langem aufgeschüttet war, lag die Handgranate. Die Entdeckung sei reiner Zufall gewesen, erklärte Stark. Der Erdhaufen existiere dort bereits, seitdem die Baustraße zu Beginn der Baumaßnahme angelegt worden war. Nun sollte der Erdhaufen abgefahren werden.

Vor etwa zwei Jahren hatte die Aufbaugemeinschaft im Bereich Beuthener Straße und Ostlandstraße angefangen, mehrere Wohnblöcke mit Eigentumswohnungen zu bauen. Bereits seit den Anfängen der Arbeiten, so Stark, habe die Aufbaugemeinschaft eng mit dem Kampfmittel-Beseitigungs-Dienst (KBD) zusammen gearbeitet. Nicht weil an dieser Stelle im Zweiten Weltkrieg viele Kampfhandlungen stattgefunden haben. Espelkamp sei aber eine ehemalige Munitionsanlage. Dort sei die Produktion von Patronen vorgenommen worden. Und in der Vergangenheit sei man bei Aushubarbeiten immer wieder auf Munition aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges gestoßen.

Fundstelle sichern

Als der Baggerfahrer am Montag die Handgranate auf seinem Frontlader ausmachte, wurde zunächst die Aufbaugemeinschaft unterricht und als nächstes das Ordnungsamt. Dieses wiederum kontaktierte die Vertreter der KBD. Die hatten jedoch parallel noch einen anderen Fall, so dass sie erst am Dienstagvormittag nach Espelkamp kommen konnten. So musste die Fundstelle zunächst gesichert werden.

Nach Besichtigung der kleinen Granate am Dienstagmorgen beschlossen die KBD-Experten kurzerhand, das Objekt zur Detonation zu bringen. Dafür wurde es in einen anderen nahegelegenen Sandhaufen gebracht und dort zur Explosion gebracht. Während dieses Vorgangs, der etwa eine Viertelstunden gedauert hat, wurden kurzfristig Feuerwehr und Polizei alarmiert, die für eine Sperrung der Ostlandstraße sorgten.

Erfolgreich

Nach einem kleinen Knall und einer etwa zwei Meter großen Sandfontäne stand fest: Die Sprengung war erfolgreich. Die Sperrungen wurden aufgehoben und der normale Betrieb konnte wieder aufgenommen werden.

Auch Marko Hennig, Leiter des Ordnungsamtes, zeigte sich nach der Sprengung mit dem Ablauf zufrieden. Die Experten vom KBD hätten so schnell gearbeitet, dass Hennig beinahe zu spät zur Sprengung gekommen wäre. Er zeigte sich mit dem schnelle Zusammenspiel der Einsatzkräfte zufrieden. Hennig erwartet jedenfalls keine weiteren Fund, wie er im Gespräch mit dieser Zeitung sagte.