Espelkamp/Rahden (WB/fq). Vollste Konzentration ist gefragt. Der Bogen wird gespannt, die Hand ist ganz ruhig. Stefan Meyer visiert das Ziel an und lässt los. Der Pfeil zischt los und landet direkt ins Schwarze – oder in diesem Fall besser ins »Gelbe«.

Stefan Meyers Hobby ist das Bogenschießen. Mit Pfeil und Bogen sind die Indianer Jahrhunderte lang auf die Jagd gehen. Aus unzähligen Western ist die Waffe bekannt. Die Indianer haben sich damit gegen den »weißen Mann« gewehrt und häufig »den Kürzeren« gezogen.

Wettkämpfe

»Der Bogen hat auch seine Vorteile: Er ist geräuschlos und kann immer wieder verwendet werden. Wenn den Cowboys die Munition ausging, brauchten die Roten nur ihre Pfeile einzusammeln«, schmunzelt Stefan Meyer, Vorsitzender des Bogensportvereins Varl, der seine 70 Mitglieder aus allen Altersklassen des gesamten Mindener Landes und dem angrenzenden Niedersachsen re-krutiert.

Die Aktiven aus Varl streifen »mit dem Pfeil, dem Bogen« allerdings nur zu speziellen Wettkämpfen »durch Gebirg‘ und Tal«, wie Friedrich Schiller dies 1803 für seinen Wilhelm Tell dichtete. Auch nehmen sie weder Äpfel noch lebende Tiere ins Visier. Mit einem solchen sind die modernen Bögen übrigens inzwischen ausgerüstet. Sie schießen mit einem olympischen Recurvebogen auf große Strohscheiben und mit einem hoch technisierten Bogen auf kleinere Stramitscheiben, die weiter weg stehen. Die Stramitscheiben werden unter Hochdruck ebenfalls aus Stroh gepresst.

Die Mitglieder des Bogensportvereins bleiben überwiegend in ihrem Vereinsheim in der Wagenfelder Straße 22 in Varl, der ehemaligen Deckstation, oder auf dem angrenzenden Freigelände, um für bevorstehende Meisterschaften zu trainieren. Manchmal aber machen sie auch eine Ausnahme – zum Beispiel für das Sommerfest im Ludwig-Steil-Hof am Sonntag, 30. Juni. Dann werden sie ihr Hobby allen interessierten Besuchern vorstellen und natürlich auch praktische Beispiele geben.

Durchschlagskraft

Auch die heutigen Pfeile werden übrigens immer wieder eingesammelt und halten bei ordnungsgemäßer Verwendung mehrere Jahre. »Man darf ihre Durchschlagskraft nicht unterschätzen«, meint Stefan Meyer. Mit einer Kraft von 400 Newton fliegt der Pfeil auf sein Ziel zu – beeindruckende Werte. »Sie gehen glatt durch eine Autotür«, ergänzt Meyer anschaulich. Darum gelten bei den Schießübungen und -wettbewerben auch strenge Sicherheitsbestimmungen. So darf niemand seinen Bogen auch nur spannen, wenn sich eine Person auf dem Schussfeld befindet.

Moderne Bögen

Ohne Pfeil zu schießen (Leerschuss) bietet sich jedoch auch nicht an: Die hoch technisierten Bögen, die mit den Primitivbögen ihrer indianischen Vorfahren wenig gemein haben, würden Schaden bis zu explosionsartigem Zersplittern erleiden, wenn ihnen der Widerstand durch den Pfeil fehlte. Außerdem »schießt« ein Bogen gar nicht, wie der Laie sagt – er »wirft«, weiß der Fachmann.

Die Visiereinrichtung moderner Bögen ermöglicht eine hohe Zielgenauigkeit. »Die Bogenschützen und Jagdschützen konnten in alter Zeit allerdings dank ständiger Übung auch schon sehr genau treffen«, sagt Meyer. Die englischen Langbögen erreichten zwar ein hohes Zuggewicht und konnten die gebräuchlichen Kettenrüstungen durchdringen, dürften jedoch – wie bei der berühmten Schlacht von Hastings 1066 – eher dem Flächenbombardement gedient haben, da ihre Zielgenauigkeit zu wünschen übrig ließ. Ein gut ausgebildeter Langbogenschütze konnte allerdings bis zu zehn Pfeile pro Minute über Entfernungen von bis zu 200 Meter abschießen. So konnten 1000 Schützen in einer Minute etwa 500 Kilogramm Pfeile verschießen.

Gesunde Sportart

Die kriegerische Absicht besteht im modernen Bogensport natürlich nicht. Vielmehr hat man die positiven Wirkungen auf den Schützen entdeckt: Der Sport stärkt die Rückenmuskulatur und hält Körper und Geist fit. Gelegentlich wird er sogar ärztlich verordnet und von der Krankenkasse bezahlt. Die nächste Möglichkeit, in den Sport rein zu schnuppern, besteht beim Sommerfest des Ludwig-Steil-Hofs. Aus Sicherheitsgründen am Rand des Rummels platziert, aber durch ein großes Indianerzelt leicht zu finden, laden Mitglieder des »Bogensport Varl« unter dem Motto »Sehen, staunen und probieren« Kinder und Erwachsene zum Probeschießen ein. Kinder erhalten dazu Pfeile mit Korkspitzen und zielen auf aufgestapelte Toilettenpapier-Rollen, die an Dosenwerfen erinnern.