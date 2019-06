Der Vorsitzende der Dorfgemeinschaft Jens Heiderich ist noch immer überwältigt. Eigentlich war Frotheim schon außen vor. Die elf Modelldörfer standen fest. »Weil Friedewalde die Projektgruppe auf eigenen Wunsch verlassen hat, konnte Frotheim in letzter Sekunde nachrücken«, erklärte der Internetbeauftragte und Kassierer Meik Blase während eines Treffens der Dorfgemeinschaft im Gasthaus Albersmeyer.

Mühlenkreis 2.0

Mit Kevin Poggemöller und Amy Schnabel fand Blase zwei Kümmerer, die sich um die Gestaltung der Internetseite und einer App kümmern wollen. »Die Arbeit beginnt sofort. Ziel des Leitprojektes ist es, dorfspezifische Service- und Dienstleistungen für die Menschen im ländlichen Raum online verfügbar zu machen und dadurch die Versorgung zu verbessern«, erklärte Heiderich.

Blase sieht im digitalen Dorf die Zukunft. Jedes der elf Dörfer habe die Möglichkeit eine Vorreiterfunktion zu übernehmen, zum Beispiel in den Bereichen Mobilität oder Dorfladen sowie Tauschbörse. Er nannte als einfaches Beispiel die Veröffentlichung von Vereinsterminen oder der jeweiligen Müllabfuhrtermine. Iris Stolle vom Vorstand kann sich den Bereich Umwelt als ausbaufähiges Beispiel vorstellen.

»Der Austausch von Informationen ist eine wichtige Grundlage für die Vernetzung von Akteuren« erklärte Blase. In diesem Zusammenhang freut er sich, dass der Kreis Minden-Lübbecke am Donnerstag, 27. Juni, den Anbieter nennen wird, der Gewinner der Ausschreibung für den Breitbandausbau ist. Der Kreis hatte das Bauvorhaben europaweit ausgeschrieben.

»400 von 580 Frotheimer Haushalten haben Interesse am Breitbandausbau«, sagte Meik Blase. So viele Unterschriften haber er seit der Jahreshauptversammlung im März gesammelt. »Frotheim ist nahezu 100 Prozent unterversorgt«, so Heiderich. »Unser Wunsch ist es, dass in Frotheim mit dem Ausbau begonnen wird«, sagte Blase. Frotheim sei immerhin einwohnerstärkstes Dorf der Stadt. »Internet gehört zur Infrastruktur dazu, wie Strom, Gas und Wasser«, meinte Ortsheimatpfleger Günter Bünemann. Der Mühlenkreis sei groß. Es gebe viele weiße Flecken. Bis 2022, so der jetzige Plan, soll der gesamte Mühlenkreis versorgt sein.

Scheunentag

Der Scheunenbeauftragte Heinz Neuhaus und Günter Bünemann erklärten, dass die Dorfgemeinschaft Frotheim nach längerer Pause am Sonntag, 7. Juli, wieder seinen Scheunentag in Brammeyers Scheune ausrichten wird. »Dort steht die Torfgewinnung und Verarbeitung im Vordergrund«, sagt Bünemann. Heinz Neuhaus erklärte, dass die Torfgewinnung einst in Frotheim eine bedeutende Rolle spielte. Das große Torfmoor und das Alte Moor gehören zu Frotheim. »Unser Dorfslogan lautet: Frotheim: Sonne, Sand, Moor und mehr«, sagt Bünemann. »Viele Menschen verdienten damit ihren Lebensunterhalt. Torf diente den Familien als Brennstoff. Wir haben von vielen Familien Werkzeuge, wie Torfmesser, Pressen und Arbeitsgeräte, wie Karren und Körbe in Brammeyers Scheune gesammelt. Diese und alte Fotos, eventuell auch ein historischer Film, sowie alte Flurkarten von Frotheim, sollen am Scheunentag gezeigt werden«, erläuterte Neuhaus. Außerdem möchte die Dorfgemeinschaft Torfstücke zu Anschauungszwecken zeigen. »Vielleicht werden einige Mitglieder auch in alte Kleidung schlüpfen, damit die Ausstellung so authentisch wie möglich ist«, sagte Heiderich.

Tag des offenen Denkmals

Beide warfen derweil schon jetzt einen Blick auf den Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 8. September. Auch an diesem Tag ist Brammeyers Scheune geöffnet. Außerdem wird Addi Alexis Schaefer in der Alten Klus eine Lesung halten. »Das ist für uns eine Premiere und auch für Addi Schaefer«, sagte Jens Heiderich. Beide Seiten hätten sich gefreut, dass diese Veranstaltung zustande kommt.