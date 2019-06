Von Wiebke Henke

Espelkamp-Gestringen (WB). Benkhauser Schlosspark ist in den kommenden Wochen eine der schönsten Skulpturenmeilen weit und breit.

Jessica Midding, stellvertretende Museumsleitung Deutsches Automatenmuseum, hat am Sonntagvormittag den Skulpturenwettbewerb rund um das Schloss eröffnet. Mit mehreren Dutzend Interessierten ging sie durch den malerischen Schlossgarten und stellte die Objekte des dritten Wettbewerbs dieser Art vor. Skulpturen, die Geheimnisse ausplaudern, Geheimnisse in ihrem Inneren verbergen oder beim Betrachten den Blick auf Geheimnisse aus einer neuen Perspektive fallen lassen: Der Wettbewerb »Kunst im Schloss« trägt in diesem Jahr den Titel »Geheimnisse«.

Jazz-Musik

Vom Pavillon im Englischen Garten aus begann der Rundgang, nachdem Veranstalterin Angelika Gauselmann die Gäste gemeinsam mit musikalischer Unterstützung der Band LK Jazz Xxpress aus Lübbecke begrüßt hat.

Midding führte die Gruppe von einem Kunstwerk zum nächsten und gab Erläuterungen zu den Objekten, die sie und das Jurorenteam mit Klaus Herbig, Gabriele Kopp und Ursula Lübbert im Vorfeld von den Künstlern erhalten haben.

Zu sehen ist unter anderem das Werk »Kommen und Gehen« von Bildhauer Jürgen Meister aus Travemünde. Es zeigt eine bearbeitete Metallscheibe, die fast gongähnlich präsentiert wird. Vor der Waldschneise im Schlosspark zeigt sich die Skulptur in einer besonderen Bildachse. »Das Geheimnis dieses Werkes sind seine Symbole«, so Midding. Neben altägyptischen Hieroglyphen seien dort nämlich auch frei erfundene Symbole zu sehen.

Die Diplom-Künstlerin und Musikerin Agnes Wojtas aus Harsewinkel hat ein Relief im Gras mit dem Titel »Echeon 2019« erschaffen. »Der Betrachter wird Teil des Werkes«, erklärte Midding und lud die Besucher ein, das Werk auch zu betreten. Mit Trimmern wurde die Rasenfläche von der Künstlerin bearbeitet, so dass die Rasenfläche an Kornkreise erinnert, die »Außerirdischen« zugeschrieben werden.

Die Verbildlichung von Schallwellen aus einer Fläche von neun Quadratmetern war die flüchtigste weil vergänglichste Art der Kunst im Rahmen der Ausstellung.

Zwei Millionen

Die freischaffende Künstlerin, Autorin und Kinderkrankenschwester Bettina Bollmann-Koch aus Preußisch Oldendorf nimmt bereits zum dritten Mal am Skulpturenwettbewerb von Benkhausen teil. »Zwei Millionen« heißt der von ihr bearbeitete Serpentin aus einem Stahl-Edelstahl-Sockel, wobei der Name auf das Alter des verwendeten Steines zurückzuführen ist. Fugen und Löcher gab es an einer ansonsten unbearbeiteten Seite. Auf der anderen Seite war eine polierte Steinoberfläche. »Ein Geheimnis, das dieses Objekt entlüften kann, entdeckt man beim Blick durch die Löcher«, versprach Midding. Denn diese Skulptur verändere die Sehgewohnheiten und den Blickwinkel auf die Dinge.

Der Gummersbacher Bildhauer Roland Glatz-Wieczorek brachte die 220 Zentimeter hohe Figur »Du-Ich-Wir« aus Eichenholz nach Espelkamp. Es handelt sich um eine Figurengruppe, die aus einem Stück Holz gefertigt wurde.

Lebensweisheiten

Der »Wächter der Lebensweisheiten« des Diplom-Ingenieurs Gerd Müller aus Nettelstedt sei eine Kritik an der Gesellschaft, wie sie mit Geheimnissen umgehe, erklärte Midding. Die Eichenfigur mit Rost und Gold sowie einer Fläche aus thermochromer Farbe hat die Wächterfiguren der ägyptischen und griechischen Geschichte als Vorbild.

Eine bewegende Geschichte erzählt Alexander Gierlings mit seinem Holzobjekt »Ausgeliefert – TAtet des PÖpst«. Midding verriet nicht zu viel damit, dass der Künstler mit dieser Skulptur das Schicksal sexuellen Missbrauchs thematisiert. Eine Bremsscheibe, eine Feder, ein Holzobjekt sowie drei sehr persönliche Verse auf einer Tafel vor der Skulptur üben Kritik an dem Umgang mit diesem Thema.

Kunst-Figur

»human habitat«, das ist Platanenholz und Ölfarbe, ausgearbeitet von Hubertus »August« Wallenhorst aus Lechtlingen. Seine Figur wurde aus einem Stück einer Platane herausgearbeitet. Der mehr als 100 Jahre alte Baum musste in einer Siedlung in der Stadt Osnabrück einer Gartenmauer weichen und lebt nun in der Figur weiter.

Der Mindener Bildhauermeister Peter Paul Medzech reichte eine Arbeit aus Kalkstein aus dem Weserbergland und Eisen ein, die »Ohne Titel« auskommt. Der beinahe unbehandelte Stein wird von Eisen »umgarnt«. Schützt die Technik, die Industrie unsere Natur oder vereinnahmt sie diese?

Die Bildende Künstlerin Reni Scholz aus Köln übte ebenfalls Kritik am Umgang mit unserer Umwelt. »Time Bandits« heißt ihr Objekt, welches Tonplatten auf einer Art Holzfloß zeigt. Während die Archäologen heute Fossilien finden, die Pflanzen und Tiere vergangener Jahrtausende zeigen, stellt sie mit ihren Tonplatten dar, was in Zukunft aus unserer Zeit übrig geblieben sein könnte.

Die Ausstellung »Geheimnisse« ist bis zum 4. August im Schlosspark zu sehen. Täglich ab 10 Uhr können die Werke in den kommenden Wochen noch begutachtet werden. Die Finissage mit der offiziellen Ehrung des Gewinners beginnt am 4. August um 11 Uhr.