Die Antwort aber ließe die Grünen mit »Erstaunen und Unverständnis«, wie Fraktionsvorsitzender Andreas Sültrup in einem Schreiben bekannt gab. Das Abholzen, so heißt es in der Antwort des Kreises, erfülle »formell den Tatbestand einer Ordnungswidrigkeit«. Dennoch werde kein Verfahren eingeleitet, weil die Kommunalaufsicht »ein Hintertürchen« nutze, so Sültrup weiter. Denn die Verfolgung unterliege in diesem Fall nicht dem »Legalitätsprinzip«, das »Vor dem Gesetz sind alle gleich« besage. Vielmehr wende die Ordnungsbehörde das Opportunitätsprinzip an. Demnach liege die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten »im pflichtgemäßen Ermessen der Verfolgungsbehörde«.

Entscheidung

Diese Entscheidung bezeichnet Sültrup als »außergewöhnlich und sonderbar«. Der Kreis sei aber der Meinung, dass »das fehlende öffentliche Interesse dies rechtfertige«. Wenn man sich aber vor Augen halte, wieviel Anfragen zu dem Vorgang bei den Grünen eingegangen seien, wieviel Presseartikel und Leserbriefe veröffentlicht wurden, »ist diese Einschätzung schon befremdlich«, kritisiert Sültrup.

Die weiteren Ausführungen des Kreises würde dies aber noch steigern, so Sültrup. Die Stadt hätte nämlich noch die Möglichkeit gehabt, eine Befreiung von den »baumschützenden Festsetzungen« zu beantragen. Da sie das nicht gemacht habe, »könne wohl nur ein sehr geringes öffentliches Interesse vorliegen«.

Verlängerter Arm

Dies bezeichnete Sültrup als ein »schon seltsames Rechtsverständnis. Man hält sich nicht an das Gesetz, weil es sowieso keinen interessiert.«

Die Grünen, so Sültrup weiter, würden sich aber trotzdem weiterhin nicht davon abhalten lassen, rechtswidriges Vorgehen der Stadt bei der Kommunalaufsicht zu beanstanden. »Dann werden wir sehen, ob die Kommunalaufsicht ihren Aufgaben gerecht wird oder nur ein verlängerter Arm der Gemeinde- und Stadtverwaltungen ist«, beendete Sültrup seine Stellungnahme.

Fällungen

Anfang des Jahres sind an der Ecke Ostlandstraße/Beuthener Straße viele Bäume für das Gebäude eines neuen Ärztzentrums gefällt worden. Dies geschah von einem Tag auf den anderen. Das schnelle Vorgehen der Stadtverwaltung hat viele Bürger überrascht (wir berichteten). Die Grünen haben ob dieses Vorhabens eine Beschwerde eingereicht, zumal die Pläne für den Bau des Zentrums zum Zeitpunkt der Baumfällungen noch offen im Rathaus der Stadt ausgelegen haben.