Espelkamp (WB). Wenn der Sommer so bleibt, dürfte das Sommerfest auf dem Anger ein Riesenerfolg werden. Das nämlich wird am Samstag, 13. Juli, und Sonntag, 14. Juli, in der Espelkamper Innenstadt gefeiert. Der Sonntag ist verkaufsoffen von 13 bis 18 Uhr.

Die Veranstaltung, die in den vergangenen drei Jahren immer mehr Besucher in die Innenstadt gelockt hat, beginnt am Samstag ab 18 Uhr. An diesem Abend kommen die Erwachsenen voll auf ihre Kosten. Ein buntes und sehr vielfältiges Musikprogramm erwartet die Besucher mit Auftritten der Gruppen Jazztastic Four, Modern Walking, Venus Brass, Brazzo Brazone und Bakad Kapelye. Für einen krönenden Abschluss sorgen an diesem Abend die Gruppe Danse Infernale gegen 23.30 Uhr mit einer atemberaubenden Feuershow.

Performance

Diese Performance aus Feuerartistik und Feuerjonglage wird von zwei bis vier Akteuren in dynamischen Choreographien auf die Bühne gebracht. Die Faszination der Künstler von Danse Infernale für das Feuer überträgt sich von Beginn an auf das Publikum und lässt dieses auch nach einem fulminanten Finale nicht los.

Die Gourmet-Meile am Samstag und Sonntag bietet kulinarische Genüsse für alle Gäste. Das Team rund um Johann Schneider bereitet Baby Back Ribs und Pulled Pork auf dem Smoker zu. Leckerer marinierter Schweinenacken im Ciabatta Bun mit Petersilienpenpesto und Knoblauchfritten mit Chilimayo aus dem BBQ Bandit sowie Angus Beef Burger sind weitere Gaumenfreunde, auf die sich die Besucher freuen können. Erstmalig gibt es den Hot Pot mit Kaffeespezialitäten. Für das junge Publikum ist natürlich auch gesorgt. So dürfen die Kids nach Herzenslust hausgemachtes Popcorn genießen.

Das Team des Krugs zum grünen Kranze hat frisch gegrilltes Lachsfilet mit Spinat und Rotbarschfilet sowie weitere Fischvariationen im Angebot.

Familienfest

Der Sonntag ist als Familienfest mit einem großen Kinderprogramm ausgewiesen. Um 11.30 Uhr startet die Musikgruppe Lübbecker Jazz Express mit einem Frühschoppen und die Spielstationen für Groß und Klein öffnen um 12.30 Uhr. Dank einer Spende der Bürgerstiftung konnte wieder ein attraktives Kinderprogramm erstellt werden.

Das Technische Hilfswerk (THW) präsentiert Einsatzfahrzeuge und bietet eine Schatzsuche, eine Deichverteidigung sowie das Rätselspiel Scrabble an. Airbrush- und Eyeliner-Tattoos, Kinderschminken, ein verrückter Fuhrpark und ein Märchenerzähler warten auf die kleinen Besucher. Fußball-Radar-Schuss und Fußball-Rodeo stehen ebenso auf dem Programm wie Pferdereiten und Felsenklettern. Das Rote Kreuz ist ebenfalls vor Ort und präsentiert einen Krankentransportwagen.

Ballonwettbewerb

Darüber hinaus bietet der AWO-Kindergarten Rahdener Straße einen Luftballonwettbewerb an. Um 15 Uhr sollen alle Kinder gemeinsam die Ballons auf die Reise schicken. Auf der Bühne zeigen die Tanzkinder von Anna Nasirov und der ATSV Espelkamp ihre Talente. Der Liedermacher Heiner Rusche singt Kinderlieder zum Mitmachen.

Am Sonntag bietet sich darüber hinaus die Gelegenheit zu stöbern und einzukaufen, denn die Geschäfte sind von 13 bis 18 Uhr geöffnet.