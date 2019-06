Von Felix Quebbemann

Dies ist das Ergebnis der Abstimmung im Kulturausschuss. Denn mit den sieben Stimmen der CDU ergab sich eine Mehrheit gegenüber den fünf Stimmen der Oppositionsparteien, die sich für einen Verbleib im Bürgerhaus aussprachen.

CDU-Antrag

Der Antrag der CDU sieht vor, dass das Varieté im Theater nur noch an einem Abend ausgerichtet wird – nicht mehr wie zuvor an drei aufeinanderfolgenden Abenden. Zudem sollen die Künstler von der Verwaltung engagiert werden. Der Name »Nacht der Komödianten« würde entfallen. Als Arbeitstitel soll erstmal »Abend des Varietés« herhalten.

Der Antrag der Opposition mit Grünen, SPD und Unabhängige hingegen machte den Vorschlag, die »Nacht« im Bürgerhaus zu belassen, sie dann nur noch alle zwei Jahre auszurichten und dann nur noch an zwei Abenden.

Hauptgrund für die Neuerungen waren vor allem finanzielle Aspekte. Denn die veranschlagten 30.000 Euro für die »Nacht« seien in den vergangenen Jahren deutlich gerissen worden, sagte Torsten Siemon, Sachgebietsleiter Kultur der Verwaltung. Nach zwei Sitzungen des gegründeten Arbeitskreises sei man zu dem Ergebnis gekommen, dass man in der alten Form als realistische Größenordnung etwa 50.000 Euro einplanen müsse. »Sonst kriegen wir es nicht hin. Es gibt zwar noch Einsparpotenzial beim Catering. Dafür haben wir aber so gut wie keine Werbung gemacht«, so Siemon.

Defizit

Kommentar Ein Umzug ins Theater bedeutet das Ende der »Nacht der Komödianten«. Das steht fest! Sicher gingen in der Vergangenheit die Zuschauerzahlen zurück. Es ist aber fraglich, ob ein Umzug ins Theater die einzig sinnvolle Lösung ist. Kultur kostet Geld. Das war schon immer so. Die Kultur ist aber ein Standortfaktor, mit dem man wuchern kann. Dadurch sehen viele Gäste, wie sich Espelkamp entwickelt hat – nämlich toll. Ist es nicht vielleicht sinnvoll, bei der nächsten »Nacht« ein ansprechendes Programm zu präsentieren – auf zwei Abende reduziert. Damit hätte man schon mal ein wenig Gage eingespart. Statt einen lokalen Künstler könnten zwei lokale Acts ins Programm genommen werden. Die »Lokalen« sind meist deutlich günstiger als »Profis«, ziehen aber Freunde, Bekannte und Verwandte an. Das Booking der Künstler in ehrenamtliche Hände zu legen, spart darüber hinaus ebenfalls Geld. Mit diesen Ideen würde man zwar nicht gleich einen Batzen Geld sparen, aber man würde zumindest das – durchaus berechtigte – Ziel der CDU, Kosten zu senken, angehen. Zudem würde man im Bürgerhaus bleiben und den Charakter erhalten können, wie die Opposition fordert. Es ist eine Politik der kleinen Schritte. Aber vielleicht ist dies bei der »Nacht« angebracht, ist sie doch nun wirklich ein Kultur-Aushängeschild. Felix Quebbemann

Im Theater, so machte Siemon deutlich, würde man mit dem Vorschlag der CDU deutlich unter den 30.000 Euro bleiben. Gabi Kopp, Geschäftsstellenleiterin des Volksbildungswerkes, habe auf Anweisung des Arbeitskreises eine Angebotskalkulation eingeholt. Nach der würde im Theater bei Einnahmen von 11.700 Euro und Ausgaben von 20.415 Euro ein Defizit von rund 8600 Euro anfallen, im Bürgerhaus jedoch würde dieses bei mehr als 38.000 Euro liegen. Siemon : »Im Theater würden wir im Haushaltsansatz bleiben. Die Atmosphäre jedoch spricht für das Bürgerhaus.«

Max Grote (CDU) erklärte, dass sich seine Partei ihren Antrag nicht leicht gemacht habe. »Nach langer Diskussion haben wir gesagt, dass man aus Kostengründen erstmal ins Theater umzieht.« Der Name würde dadurch natürlich ein Stück weit sterben. »Es ist eine Entscheidung zwischen ›Wünsch dir was und so isses‹«, sagte Grote.

Liesel Steinkamp (Grüne) hingegen sagte, dass die Idee einer »offenen Atmosphäre« beim Varieté nicht verloren gehen dürfe.

Wandel der Zeit

Bürgermeister Heinrich Vieker sagte: »Die ›Nacht‹ hat sich immer gewandelt.« Sie solle nicht beerdigt, »sondern in eine Zukunft überführt werden«. Es müsse die Frage gestellt werden, »in welchen Umfang wollen wir den Menschen etwas anbieten. Mit den Besucherzahlen waren wir nicht mehr so glücklich.«

Der Mit-Erfinder der »Nacht«, Addi Schaefer, der ebenfalls Mitglied des Kulturausschusses ist, erinnerte an die Anfänge des Espelkamper Varietés. Die Ur-Idee sei gewesen, die Berliner-Varieté-Bühnen auch in Espelkamp lebendig werden zu lassen. Sollte die »Nacht« jetzt ins Theater ziehen, »hat es fast nichts mehr mit dem eigentlichen Gedanken zu tun«.

Grote erklärte mit Blick auf die vergangene Entwicklung. »Es war eine schöne Zeit. Aber wir können doch nicht einfach so weitermachen.« Schließlich könne man das Geld der Steuerzahler nicht einfach so ausgeben.

Anfang vom Ende

Bürgermeister Vieker sah den Vorschlag der Opposition, die »Nacht« nur noch alle zwei Jahre ausrichten zu können, kritisch: »Bei vielen Veranstaltungen ist der Rückgang von jährlich auf zweijährig der Anfang vom Ende«, so Vieker. Im Bürgerhaus werde derzeit jede verkaufte ›Nacht‹-Karte mit 75 Euro subventioniert. Dies sei auch gegenüber anderen Kulturveranstaltungen eine Ungleichbehandlung. »Die ›Nacht‹ ist Geschichte. Ich kann der Veranstaltung nur eine Zukunft geben, wenn ich mit den Kosten herunter komme.«

Ein Kompromiss

André Stargardt, SPD-Kulturausschuss-Vorsitzender, verdeutlichte, dass sich Espelkamp vor Jahren als Kulturhochburg positioniert und dafür entsprechend Geld ausgegeben habe. Die »Nacht« nun ins Theater ziehen zu lassen, sei »ein Schritt zurück« und eine Beerdigung allererster Klasse«. Er glaubt, dass man zwischen beiden Anträgen einen Kompromiss finden könne. Die Abstimmung zeigte etwas anderes. Mit sieben Stimmen plädierte die CDU für den »Nacht«-Umzug ins Theater. Die Thematik wurde mit der Abstimmung in den Hauptausschuss gegeben.