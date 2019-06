Christian Wöbking, Leiter der Musikschule, wirbt für den Summer Jam am 6. Juli. Foto: Felix Quebbemann

Espelkamp (WB/fq). Der Summer Jam der Musikschule Espelkamp-Rahden-Stemwede hat in den vergangenen Jahren viele Musik-Interessierte angelockt.

Christian Wöbking, Leiter der Musikschule, will die Veranstaltung nun ein bisschen ausweiten. Seine Idee ist, den Summer Jam zu einem Sommerfest wachsen zu lassen. Rund um das Nachbarschaftszentrum Erlengrund soll die Musik am Samstag, 6. Juli, die zentrale Rolle spielen.

Schülervorspiele

Natürlich werde es wieder die Schülervorspiele geben, so Wöbking. Es soll aber auch vor dem NBZ eine so genannte Open Stage aufgebaut werden. Das bedeutet so viel wie: »Wer Lust hat, kann zu den dortigen Instrumenten greifen und nach Herzenslust anfangen zu spielen.« Instrumente stünden auf der Bühne zur Verfügung. Mit der Technischen Ausstattung könne man zwar kein »Gitarren-Battle« auf der Bühne »ausfechten«. Für eine gepflegte Jam-Session reicht es aber allemal.

Das NBZ soll ein »klingendes Gebäude« werden, wie Wöbking erläuterte. Der Musikschulleiter erhofft sich, mit diesem Konzept eine Art Festival-Charakter zu erreichen.

Alle Schüler der Musikschule werden dabei sein. Wöbking hofft zudem, dass sich auch zahlreiche Besucher außerhalb Espelkamps auf den Weg machen, um sich das Summer-Jam-Fest aus nächster Nähe anzusehen. »Der Eintritt ist frei«, erklärte Wöbking.

Interkultureller Chor

Der Interkulturelle Chor werde von 14 bis 15 Uhr ein Projekt einstudieren, das im Laufe des Tages vorgetragen wird. Von 15 bis 16 Uhr ist die Open Stage geöffnet. »Der Ablauf ist nicht ganz planbar«, so Wöbking. Beginn des Jams ist um 14 Uhr. Mit dem Ende wird gegen 17 Uhr gerechnet. Es gibt einen leckeren Imbiss in Form von Kuchen und Torten. Und wenn die Veranstaltung angenommen wird, könne man im kommenden Jahr über eine Erweiterung nachdenken, so Wöbking.