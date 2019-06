Espelkamp (WB/fq). Zwölf Jahre lang hat Karl-Heinz Hentschel das Ehrenamt des Stadtheimatpflegers in Espelkamp bekleidet.

Nun will er im Alter von 82 Jahren etwas kürzer treten und das Amt in jüngere Hände legen. Dies hat er in der Sitzung des Ausschusses für Kultur, Tourismus und Städtepartnerschaften mitgeteilt. Mit Beate Henke steht bereits seine Nachfolgerin fest.

Humor

Hentschel erklärte im Ausschuss auf seine ihm innewohnende humoristische Art und Weise, dass er nun ja schon 82 Jahre alt sei. Er habe gemerkt: »Ich bin nicht mehr mit den Gedanken dabei«. Er vergesse auch manchmal Dinge und frage sich dann: »Donnerwetter, was war das denn noch einmal.« Da sei bei ihm die Erkenntnis gewachsen: »Jetzt wird es Zeit, dass du die Sache aufgibst.«

Richtiger Zeitpunkt

Er hielt es daher für den richtigen Zeitpunkt, den Posten des Stadtheimatpflegers abzugeben. Schließlich wolle er sich auch nicht »aus dem Amt jagen lassen«, erläuterte der 82-Jährige. Darüber hinaus erläuterte er, dass er sich nicht so gut mit Computern auskenne und er es daher ebenfalls für richtig halt, Platz zu machen.

Er sei aber froh, dass mit Beate Henke eine Person gefunden worden sei, die »clever ist«. »Sie wird das Amt gut ausführen«, sagte Hentschel während der Ausschuss-Sitzung. Der 82-Jährige sei froh, dass es so gekommen ist.

Projekte

Karl-Heinz Hentschel hat sich in seiner zwölfjährigen Amtszeit mit verschiedenen Projekten beschäftigt. Zuletzt betreute er unter anderem die Jubiläumsfeierlichkeiten zu Birger Forell. Darüber hinaus hat sich Hentschel unter anderem dafür eingesetzt, dass eine Infotafel auf den Platz »Unter den Eichen« hinweist. Dieser Ort hat eine zentrale Bedeutung für die Geschichte Espelkamps. So wurde dort im Jahr 1948 eine große Versammlung mit 6000 Menschen ausgerichtet, die wegweisenden Charakter für die Stadt hatte.

Neue Stadtheimatpflegerin

Die »Neue« – Beate Henke – ist vielen Bürgern in der Stadt als Standesbeamtin im Rathaus bekannt. Darüber hinaus ist sie auch die Gleichstellungsbeauftragte in Espelkamp. Erst Anfang des Jahres hat sie mit einer Postkarte auf das Jubiläum »100 Jahre Wahlrecht für Frauen« aufmerksam gemacht. Beate Henke gehört zu den Mit-Organisatorinnen der Reihe »Kultur 5.0« und war auch Mitglied im Arbeitskreis der Frauen-Kultur-Tage.

André Stargardt, SPD-Kulturausschuss-Vorsitzender, lobte die Arbeit Hentschels. »Du hast die Innenstadt immer gut vertreten«, wandte sich Stargardt an Hentschel. Die Ausschuss-Mitglieder spendeten dem scheidenden Stadtheimatpfleger großen Applaus.

System

Bürgermeister Heinrich Vieker erklärte abschließend, dass es bislang so gewesen sei, dass der Stadtheimatpfleger auch gleichzeitig der Sprecher der ganzen Espelkamper Heimatpfleger gewesen sei. »Das wollen wir jetzt aber nicht unbedingt vorgeben«, erklärte er. Welches System die Heimatpfleger wählen würden, bleibe ihnen belassen.

Hentschel jedenfalls werde noch bis Ende des Jahres das Amt ausfüllen. Zum 1. Januar 2020 wird Beate Henke zur neuen Stadtheimatpflegerin bestellt.

Ortsheimatpfleger

Einen Wechsel gibt es auch im Amt des Gestringer Ortsheimatpflegers. Dort wird Karl-Friedrich Hüsemann nach einem Vierteljahrhundert das Ehrenamt abgeben. Sein Nachfolger soll Uwe Lomberg werden.

Beide Personalvorschläge wurden vom Kulturausschuss einstimmig angenommen.