Von Friederike Niemeyer

Espelkamp (WB). Tausende Transportboxen türmen sich zu einer gelben Wand in der 20 Meter hohen Lagerhalle auf – ein gewaltiger Anblick und der stimmige Hintergrund für diese Einweihung. Die Harting-Technologiegruppe hat ihr neues Logistikzentrum in Betrieb genommen.

Im neuen Hochregallager – 4500 Quadratmeter, 6900 Paletten, 120.000 Behälter – haben am Freitag 330 Gäste Platz genommen, um das European Distribution Centers (EDC) feierlich in Betrieb zu nehmen und sich im Anschluss selbst ein Bild vom gesamten neuen Logistikzentrum an der L770 zu machen. Bis zu 10.000 Pakete täglich sollen von hier aus in alle Welt versandt werden – eine beeindruckende Dimension.

Für das Espelkamper Traditionsunternehmen ist der Neubau der Schritt zu weiterer Internationalisierung. »Das EDC ist die Basis für unsere weiteren Ziele auf dem Weg zum Weltunternehmen«, sagt Vorstandschef Philip Harting – und tauscht, wie er selbst sagt – an diesem Tag einmal die Bescheidenheit gegen den Stolz aus. Das EDC werde nicht nur die Firma, sondern auch die Region weiterbringen.

Fünf Jahre und 45 Millionen Euro

Foto: Kai Wessel

Fünf Jahre und 45 Millionen Euro hat das Zentrum von der Idee bis zur Einweihung gekostet. Vollautomatisierung, fahrerloser Transport, der preisgekrönte Roboter Mica, jede Menge verbauter Harting-Komponenten, 200 Arbeitsplätze und nachhaltiges Energiemanagement auf KfW-55-Standard – das sind nur einige der Eckpunkte des EDC, die auch dessen Geschäftsführer Achim Meyer begeistern. Er dankt zudem explizit Margrit Harting, die das Haus »zu einem wunderschönen Arbeitsumfeld entwickelt« habe.

Espelkamps Bürgermeister Heinrich Vieker würdigt das EDC als »größte Einzelinvestition, die je in Espelkamp getätigt wurde «. Dass Harting sich für den »Heimathafen Espelkamp entschieden hat, war ein grandioses Bekenntnis zum Standort«, sagte Vieker und beschrieb seinen momentanen Gemütszustand als »glückselig«. Landrat Ralf Niermann fühlte sich angesichts der Dimensionen von Bau und Investition »ein bisschen demütig«. Er dankte für die vielen »tollen Arbeitsplätze« der Firma. Deren Mitarbeiter seien durch ihr Engagement in Vereinen und Kommunen auch eine Stütze des sozialen Lebens im Kreis.

»Der Kreis Minden-Lübbecke hat sich zum zweitstärksten Kreis in OWL entwickelt«

IHK-Präsident Wolf D. Meier-Scheuven lobte das Familienunternehmen Harting als eine Säule des wirtschaftlichen Erfolgs der Region: »Der Kreis Minden-Lübbecke hat sich zum zweitstärksten Kreis in OWL nach Gütersloh entwickelt.« Und Regierungspräsidentin Marianne Thomann-Stahl dankte allen vier Harting-Familienmitgliedern für ihr vielfältiges ehrenamtliches Engagement: für Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft und Soziales.

Apropos Kultur: Zwei außergewöhnliche Intermezzi bereicherten die Feier. Anne Heinemann und Thomas Meise ließen ihre Trompeten vom Hochregal aus erklingen, und auch die Artisten vom GOP nutzten die »Location« bei ihrer Trapez- und Seilnummer voll aus. Eine gelungene Überraschung auf hohem Niveau.

Für nachmittags hatten sich 3000 Mitarbeiter und Angehörige angekündigt. Auch sie fanden offene Türen vor und konnten sich Technik und Raumkonzepte anschauen – und die Skulptur auf dem Hügel mit dem verheißungsvollen Titel: »Glückseligkeit«.