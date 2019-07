Darunter fällt auch die Grundschule am Auewald in Espelkamp, die mit ihrem Ansatz »Apropos Sprache – Spielend einfach Sprache entdecken« die Stiftung überzeugen konnte. Die Bildungseinrichtung erhielt 2000 Euro. Die Kinder können dabei in der Gruppe spielend Freude am Umgang mit Sprache entwickeln.

Die Sprachkompetenz wird gestärkt, ebenfalls die Wahrnehmung und die Förderung sozialer Kompetenzen. Auch das AWO-Familienzentrum Rahdener Straße in Espelkamp überzeugte die Jury und erhielt für ihre Projekt »Wir bauen einen Wasserlauf« ebenfalls 2000 Euro. Alle bereits umgesetzten Projekte sind im Internet einzusehen.

Eine Online-Dokumentation durch die Kita oder Schule ist die Voraussetzung, dass Projektanträge dieser Einrichtung unterstützt werden können. Anfang des Jahres hat die Gelsenwasser Energienetz GmbH gemeinsam mit den Stadtwerken Espelkamp bekannt gegeben, dass die Netzgesellschaft NGE die Strom- und Gasnetze im Stadtgebiet gekauft hat.