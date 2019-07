Von Andreas Kokemoor

Espelkamp (WB). »Nun ist es soweit – wir sind groß«, sagt die Schulleiterin der Birger-Forell-Sekundarschule Espelkamp, Anja Buhrmann in ihrer ergreifenden Rede zur Entlassfeier der Zehntklässler. Es ist eine besondere Entlassung: erstmalig sind 166 Schüler der neuen Schulform verabschiedet worden.

Sieben Klassen haben sich vor sechs Jahren auf das Abenteuer Sekundarschule eingelassen, zollte Schulleiterin Anja Buhrmann Dank und Anerkennung. Der Abschluss, den die Schüler erhalten würden, sei ein erster Schritt. Er sei sozusagen die »Eintrittskarte« in einen neuen Lebensabschnitt. 45 Prozent der Schüler haben einen Abschluss mit der Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe in der Tasche, 40 Prozent den mittleren Schulabschluss, als Fachoberschulreife.

»Wir glauben an euch«

Die Schulleiterin sprach im Namen aller Lehrer: »Wir glauben an Euch. Wir glauben daran, dass ihr Euren Weg erfolgreich gehen werdet.« Zudem dankte sie den Entlassschülern: »Dank Euch ist unsere Schule nun eine vollständige Schule, die sich ab dem kommenden Jahr nicht mehr in der Aufbauphase befindet.« Markus Rupprecht, Koordinator der Sekundarstufe 1, überreichte die Zeugnisse. Die drei besten hatten Kim Monique Roch, Ilayda Güney und Lara Heinrichs. Ihr Notendurchschnitt lag jeweils zwischen 1,4 und 1,5. Die Schülersprecher Melina Lückemeier und Hauke Hermann Thieker fassten ihre Schulzeit mit dem Satz zusammen: »Die Versuchskaninchen verlassen nun das Labor. Ihr habt uns eine Menge beigebracht.«

Bürgermeister gratuliert

Bürgermeister Heinrich Vieker stellte heraus, dass die Sekundarschule den Schulabgängern viele Perspektiven öffnen würde. Sie sei eine tolle Schulform und Espelkamp sei dankbar, sie zu haben.

»Was für ein Vertrauen«, sagte Landeskirchenrat Dr. Wolfram Moritz und übertrug das Motto vom Landeskirchentag in Dortmund auf die Abschlussfeier der Birger-Forell-Sekundarschule. Er könne sich noch an die geheime Abstimmung in Espelkamp von vor sieben Jahren erinnern, mit der die Sekundarschule ins Leben gerufen worden sei: Damals stimmten nach einer spannenden Wahl 80 Prozent für die Sekundarschule.

Die Absolventen

Klasse 10 Informatik 2 (Klassenlehrerin Anja Buhrmann): Fynn Beier, Charlotte Böhm, Dominik Bokowski, Jonas Dyck, Niklas Dyck, Lukas Engels, Jonathan Epp, Maximilian Fenski, Matthäus Fröse, Timotheus Fröse, Janosch Benjamin Graf, Lara Heinrichs, Jonas Holzvogt, Kevin Jordan, Jonathan Krieger, Maurice Kröger, Felix Macziaßek, Luca-Noel Müller, Luca André Ortmeier, Leonie Pauls, Franziska Richert, Laura Riegel, Joshua Sawadskie, Daisy Sieg, Annika Sinz und Thomas Stang.

Klasse 10 Informatik 1 (Klassenlehrer: Angela Sander und Christoph Rösener): Semih Akbas, Philipp Maurice Bergen, Frederik Blome, Natalie Sophie Enns, Louis James Freier, Lennard Grünewald, Jona-Noel Haarmeyer, Gidion Hörster, Lukas Labudde, Lara Martens, Cebrail Mat, Vivien Möhlmeyer, Jakob Neudorf, Jonas Richert, Marvin Rullkötter, Cedric Sander, Sraha Scholz, Lukas Gary Skaletz, Ben Stacenko, Christoph Thiessen, Vanessa Tietz, Tobias Tusch, Sinem Nur Ünlü, Jonas Wiens und Enrico Wiens.

Klasse: 10 Hauswirtsc haft(Klassenlehrer: Birgit Kleymann und Nikolaus Hass): Susanne Bechstedt, Enes Demir, Berkay Demirkaya, Damia Eroglu, Edibe Eskioglu, Dorothea Fröse, Maria Fröse, Adelina Grams, Xenia Gumenjuk, Leane Heide, Sophie Henke, Nora Janzen, Noah Abdoulaye Kone, Marie Krupka, Jessica Löwen, Jasmine Luckwaldt, Sofia Neschetow, Isabell Neufeld, Lea Neufeld, Patricia Helene Pankraz, Kimberly Reichelt, Yasemin Tastimur, Alisa Teichrib, Elvira Teichrib, Elly Tscheter und Amelie Wäcken.

Klasse 10 Kommunikation (Klassenlehrer: Katja Hegner und Christian Sümening): Levent Akbas, Emircan Aydöner, Sudenaz Cetin, Valeria Daschenko, Joelin Elsing, Simon Funk, Andrea-Karoline Geisler, Celina Goroll, Laura Grackiewicz, Yavuzer Gülter, Nuhadra Hanna, Justin Jablonowski, Justin Klein, Evelin Koppel, Jan-Christian Martens, Luca Christopher Pollum, Fabian Schulz, Michelle Schulz, Mario Maurice Seemann, Isabel Subryhs, Evelyn Teichreb, Isabel Tietz, Saimegül Ulutürk, Melissa-Asiye Ünlü, Nico Wedmann und Eleni Yigit.

Klasse 10 Kunst (Klassenlehrerin Anja Otte): Ilayda Arifoglou, Monique Bergsieker, Ayla Bostanci, Jason Glyn Creser, Anastasia Degtjarenko, Betül Doganer, Lisa Enns, Julia Friesen, Milena Geller, Ilayda Güney, Fatima Ibrahimi, Perihan Karaca, Leonie Ladwig, Milena Lampe, Lea Langemann, Melissa Lanzilotta, Melina Lückemeier, Melsek Mat, Laura Neufeld, Aylin Peitzmeier, Evelyn Rempel, Patricia Sawatzky, Nadine Schneider, Vanessa Tegeler und Leon Tegeler.

Klasse 10 Sport (Miriam Klinkhart und Tobias Kiel): Batuhan Akbay, Leon Ronican Atmaca, Dildar Atmaca, Alina Bremer, Edik Dück, Arda Engin, Michelle Haberkorn, Sinan Hasani, Lucca-Andres Hilgenberg, Mirsad Kirbiyik, Gina-Marie Kliewer, Kadrus Ramic, Berkant Savas, Anna-Susan Schiwek, Kira Schmitter, Marcel Seidel, Geylani Sel, Erikas Smarodinas, Hennes von der Ahe, Sofie Wiegmann.

Klasse 10 Technik (Angela Zietlow und Jan Oberhommert): Sebastian Barg, Matthias Bauer, Johann Bukowski, Diana Burcev, Raik Gaida, Kevin Grezki, Oguzhan Gürdal, Daniel Heide, Leon Hesse, Elias Jakimenko, Niko Khotnyanskiy, Christopher Marsal Torsten Meyer, Mirco Plegge, Kim-Monique Roch, Hauke Hermann Thieker, Laurenz Tirre, Alexander Wiebe und Lea Winzer.