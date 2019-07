Fleißig haben die Schüler in den vergangenen Wochen und Monaten, geprobt, um unter der Leitung von Lehrerin Sabine Matthäus eine erfolgreiche Premiere zu präsentieren. Beteiligt waren die Theater- und Musical-AG der Klassen 5c und 7c sowie die Schulband »Crasys«. Super meisterten, die Jugendlichen die Herausforderung, obwohl sich Diego Fercho, der die Hauptrolle des Detektivs Theobald Spur spielte, einen Tag vor der Premiere ein Bein gebrochen hatte. Kurzerhand schrieb Sabine Matthäus den Text um: Der Detektiv wurde von seiner Assistentin im Rollstuhl über die Bühne geschoben.

Von Anfang an verdeutlichte das Stück den Einsatz aller für »ihre Schule« alltäglichen Betrieb – vom Hausmeister über die Schüler bis zum Lehrerkollegium. Die Geschichte beginnt damit, dass ein Hund den Arbeitsauftrag der Journalistin Wilma Wortgewandt (sehr überzeugend dargestellt von Cynthia Scherer) auffrisst. Sie soll für das »Espelkamper Tageblatt« einen Artikel über Birger-Forell schreiben, einem der Gründerväter Espelkamps, der sich nach dem Zweiten Weltkrieg erfolgreich für den Erhalt von Muna-Gebäuden einsetzte. Bekanntermaßen fanden viele Flüchtlinge hier Zuflucht, aus der schließlich die »junge Stadt im Grünen« entstand.

50 Zuschauer bei der Premiere

Hilfe bekam Wilma Wortgewandt dabei von Detektiv Theobald Spur. Erst gegen Ende des Musicals wird den beiden »Spürnasen« klar, dass der Auftrag der Journalistin ist, einen Artikel über die Birger-Forell-Sekundarschule zu verfassen. Auf dem Weg zu dieser Erkenntnis besuchen die beiden verschiedene Unterrichtsstunden. Spur und Wortgewandt treffen dabei immer wieder auf Schüler und Lehrer (wie Sabine Matthäus, die sich in ihrem Musical selbst spielt), die einen Eindruck vom lebendigen und abwechslungsreichen Schultag an der Sekundarschule vermitteln. Wie es sich für ein Musical gehört, wird helfen die Liedern dabei die Schulgeschichten zu erzählen. So gibt es etwa einen »Streitschlichtersong«, einen »Stuhlkippelsong«, einen »Hausmeistersong« und den »Hausaufgaben-Blues«. Das Stück und die Liedtexte stammen aus der Feder von Sabine Matthäus. Die Musik komponierte zum Teil vom Espelkamper Musikproduzenten Uwe Müller.

Das Musical war ein tolles Hörerlebnis mit vielen witzigen Dialogen. Die Darsteller zeigten sehr viel Spielfreude. Die Requisiten, wie Schultische, Stellwände und Schultaschen sorgten für das passende Ambiente. Auf den Bühnenhintergrund wurde ein Bild der Sekundarschule projiziert und auch in den Dialogen gab es immer wieder Verweise auf Espelkamp und den schwedischen Pastor Birger Forell. Ein sehr gelungenes Musicalprojekt mit der schönen Botschaft über das positive Miteinander an der Schule. Bedauerlich war, dass nur etwa 50 Zuschauer die Premiere besuchten. Das toll umgesetzte Musicalprojekt hätte deutlich mehr Zuschauer verdient.