Comedy, Artistik und Jonglage: Die »Nacht der Komödianten« ist in seiner alten Form ist Geschichte. Die Ratsmehrheit stimmte für einen alternativen Varieté-Abend im Theater. Foto: Jan Lücking

Von Arndt Hoppe

Espelkamp (WB). Der Rat der Stadt Espelkamp hat am Mittwoch mit deutlicher Stimmenmehrheit von 24 zu 14 dafür gestimmt, die »Nacht der Komödianten« nicht mehr in der bisherigen Form fortzusetzen. Stattdessen soll im Frühjahr 2020 erstmals ein Varieté-Abend im Espelkamper Theater veranstaltet werden. Damit schloss sich der Rat der Entscheidung des Fachausschusses an, der sich mehrheitlich einem entsprechenden Vorschlag der CDU-Fraktion angeschlossen hatte.