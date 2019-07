Beelen/Espelkamp (WB/OH). Der Spezialanlagenbauer Aumann mit Sitz in Beelen und Werk in Espelkamp hat seine Jahresziele nach einem »enttäuschenden« Auftragseingang von 85 Millionen Euro im ersten Halbjahr massiv gekürzt. Es gebe spürbare Investitionszurückhaltung und Kostendisziplin bei Kunden in der Autoindustrie, die auch über das laufende Jahr hinaus anhalten dürften, teilte der Konzern mit. Der Aktienkurs stürzte daraufhin am Donnerstag in der Spitze um fast 20 Prozent auf ein neues Rekordtief ab.