Espelkamp (WB/aha/ko). Wirbelnde Fackeln und sprühender Funkenregen: Gluthitze hat beim »Sommer auf dem Anger« diesmal nur die Feuershow zu bieten gehabt – und natürlich das Barbecue. Bei eher gemäßigten Temperaturen kamen dennoch an zwei Tagen viele Hundert Besucher zum zweitägigen Fest in die Espelkamper Innenstadt.

Während der Schwerpunkt am Samstag mit drei Bands auf der Musik lag, bot der Sonntag ein vielseitiges Programm für die ganze Familie mit Spielen, Infoständen und zahlreichen Tanz- und Musikdarbietungen. Gefeiert wurde auf dem westlichen Grünanger an der Breslauer Straße.

Sommer auf dem Anger in Espelkamp Fotostrecke

Foto: Andreas Kokemoor

Modern Walking begeistert

Sonja Sasten aus Espelkamp war am Samstagabend von der Gruppe Modern Walking begeistert. »Die drei Jungs waren spitze«. Das Trio aus Minden, Bielefeld und Bremen erspielte sich bei der zweiten Auflage des Sommerfestes viele Sympathien. Live und unplugged erfüllten sie von Rammstein »Du hasst mich« bis Helene Fischer »Du hast mich 1000 Mal belogen« viele Musikwünsche der Besucher – manchmal auch mehrere gleichzeitig. »Für uns haben die extra ein Privatkonzert gegeben«, erzählte Gerd-Udo Sasten.

»Modern Walking gesellte sich ins Zelt des Gasthauses Zum Grünen Kranze und spielte direkt an den Bistrotischen. »Marmor Stein und Eisen bricht«, sangen die Drei und ein ganzes Zelt sang mit. Sabrina Sasten betonte, dass sie an dem kleinen Fest mitten in der Stadt die familiäre Atmosphäre schätzte.

Feuershow mit Danse Infernale

Auch Sabrina und Vanessa Geller sowie Emily Kröger aus Espelkamp fanden die drei »coolen Typen« »echt super«. »Wenn in Espelkamp was lost ist, unterstützen wir das. Am Zwölfstunden-Nachtschwimmen der DLRG haben wir auch teilgenommen. Wir bleiben bis zum Ende der Feuershow«, sagte Sabrina Geller. Diese führte kurz vor Mitternacht eine junge Gruppe aus Espelkamp auf. Danse Infernale waren bei ihrer Feuershow trotz später Stunde noch von vielen Schaulustigen umlagert.

Rolf-Bernd Eggersmann, Präsident des veranstaltenden Stadtmarketing-Vereins zeigte sich am Samstagabend sehr zufrieden. Das Konzept mit einer kulturellen etwas gehobenen Veranstaltung mit verschiedenen Musikrichtungen sei aufgegangen: »Wir haben ein gemischtes Publikum.« Vielleicht werde im kommenden Jahr noch ein weiterer Gastronom aus Espelkamp das Fest ausbauen.

Großer Familientag

Noch mehr Besucher lockte das Familienprogramm am Sonntag in die Innenstadt. Schon zur Mittagszeit strömten Eltern und Großeltern mit ihren Kindern und Enkelkindern auf den Anger. Die Stände sorgten dafür, dass bei den Mädchen und Jungen keine Langeweile aufkam. Besonders pfiffig war die Idee, den Kreisverkehr vor dem Rathaus zum Rundkurs für viele komische Fahrzeuge umzufunktionieren. »Hier ist ständig was los«, sagte Reinhard Dahl am Stand des ATSV. Der Verein hatte dort die Aufsicht, stellte aber auch sich und seine Abteilungen vor. So konnten die Ausflügler bei Gewichtheber-Urgestein Jakob Klein und zwei jungen Sportlern ihre Kräfte testen.

Der größte Andrang herrschte meist vor der Bühne, auf der an diesem Tag vor allem heimische Gruppen ihren großen Auftritt hatten. So zum Beispiel die ATSV-Minis unter Leitung von Anette Nagel oder auch diverse Gruppen der Tanzschule Anna Nasirov.