Von Arndt Hoppe

»Im Haushaltsplan sind wir ursprünglich von einen negativen Ergebnis von - 1,8 Millionen Euro ausgegangen. Nun liegt das Jahresergebnis bei 5,7 Millionen Euro«, sagte er. Dies sei das zweitbeste Ergebnis seit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF).

Diese gute Nachricht konnte Horstmeier in der jüngsten Ratssitzung überbringen, in der er den Entwurf für den Jahresabschluss 2018 vorlegte. Dieser muss dem Rat vorgelegt werden, bevor er dem Prüfungsamt des Kreises Minden-Lübbecke zur Prüfung übergeben werden kann. »Nach einem Jahresüberschuss von 2017 von etwa 2,1 Millionen Euro ist die Entwicklung damit weiter positiv«, sagte der Kämmerer.

6,3 Millionen Euro Plus bei den Gewerbesteuern

»Ein wesentlicher Grund für die erfreulichen Zahlen ist die deutliche Verbesserung bei den Gewerbesteuereinnahmen«, sagte Horstmeier: »Sie lagen um 6,3 Millionen höher als geplant.« Insgesamt seien die Erträge gegenüber dem Vorjahr 2017 um etwa 4,7 Millionen Euro gestiegen (+7,3 Prozent). Allerdings waren, wie Björn Horstmeier erklärte, auch die Aufwendungen gegenüber 2017 um etwa 1,05 Millionen Euro (+1,7 Prozent) gestiegen. Dazu hätte die Stadt etwa 2,1 Millionen Euro weniger an Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehabt als erwartet. Auch wenn an anderer Stelle mehr Aufwendungen notwendig waren, so bleibt gegenüber der Planung eine Verringerung von etwa 470.000 Euro.

Zu den Veränderungen bei den Aufwendungen hätten zum Teil auch unvorhergesehene Entwicklungen beigetragen, erläuterte der Kämmerer. »Zum Beispiel war im Haushaltsplan 2018 die energetische Sanierung der Rundturnhalle vorgesehen. Diese Maßnahme sei nach der Entscheidung des Rates für den Bau einer neuen Stadtsporthalle natürlich entfallen.

»Erfreulich ist die Entschuldung«

»Erfreulich ist die Entschuldung«, sagte Björn Horstmeier. Die Investitionskredite konnten um rund 325.000 Euro auf etwa 7,2 Millionen Euro reduziert werden. »Im Kreis Minden Lübbecke haben nur Rahden und Stemwede weniger Schulden.« Die Stadt habe keine Investitionsdarlehen aufgenommen. Ein Liquiditätskredit von 3 Millionen Euro sei zwar aufgenommen, aber im selben Jahr noch vollständig getilgt worden. Nach den neuen Zahlen des Jahresabschlusses gab es einen Anstieg der Bilanzsumme um etwa 3,3 Millionen auf insgesamt etwa 192,1 Millionen.

Björn Horstmeier wagte auch einen vorsichtigen Ausblick auf das laufende Jahr und darüber hinaus. »Für 2019 erwarten wir noch ein positives Ergebnis. Zudem wollen wir auch die Ausgleichsrücklage füllen. Aber die ersten Gewitterwolken sind schon abzusehen«, sagte er.

»Espelkamp gibt jährlich 2 Millionen Euro für den Straßenbau aus«

An dieser Stelle hakte Oliver Vogt (CDU) ein. »Es ist uns gelungen, die Stadt in den vergangenen Jahren durch Kraftanstrengungen in die richtige Richtung zu führen«, sagte er. Nun wolle er wissen, wo der Kämmerer Chancen und Risiken in der Zukunft sehe. Horstmeier sagte, dass die Gewerbesteuereinnahmen zunächst noch gut seien. »Aber ein mahnender Zeigefinger ist schon angebracht. Wenn nicht für 2019, dann für 2020.« Als einen Faktor nannte der Kämmerer die Straßenbaubeiträge. »Das System soll ja wahrscheinlich bestehen bleiben, aber es sind offenbar Entlastungen für die Bürger vorgesehen«, sagte er. Das bedeute für die Kommunen aber Mindereinnahmen, »auch wenn das Land Förderungen auflegen möchte«. In welchem Umfang, sei noch nicht abzusehen. »Espelkamp gibt jährlich 2 Millionen Euro für den Straßenbau aus.«

Eine weitere Unsicherheit ergebe sich bei den Kosten für Unterkünfte für Asylbewerber. Der Bund habe für 2020/21 noch einmal Mittel zugesagt, die über die Integrationspauschale des Landes NRW auch in den Kommunen ankämen. »Dieses Geld kann auch für Geduldete genutzt werden«, sagte Horstmeier. Über 2021 hinaus seien die Regelungen noch unklar.