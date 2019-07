Von Arndt Hoppe

Espelkamp(WB). Die zentralen Gerüste stehen schon auf dem Espelkamper Festplatz gegenüber dem Real-Markt. Gerade ist die riesige Zeltplane daran in die Höhe gezogen worden. Eine Zugmaschine zieht den Auflieger unter der Kuppel hervor. Jetzt ist die Muskelkraft der Männer des »Moskauer Circus« gefragt.

Xander Renz und zehn Männer arbeiten am Mittwochmorgen daran, das große rot-weiß gestreifte Zirkuszelt für ihr Gastspiel in Espelkamp aufzubauen. Gemeinsam richten sie nach und nach die äußeren Zeltstangen auf, damit von Donnerstag bis Sonntag im Rund der Manege die täglichen Shows für die Zuschauer aufgeführt werden können. »Das hier ist noch der einfach Teil. Richtig anstrengend wird der Aufbau der Tribünen. Sie bieten Platz für 1400 Besucher«, sagt Xander Renz und lacht.

Mit Kind und Kegel unterwegs

Für ihn und das fahrende Unternehmen »Moskauer Circus« gehört der Auf- und Abbau ganz selbstverständlich zum Alltag – ebenso wie das Showprogramm mit Akrobaten, Clowns und vielen Tieren. »Wir sind mit insgesamt 45 Menschen auf der Tour – mit Kind und Kegel«, sagt Renz.

Die Truppe hat in diesem Jahr schon einen Weg durch sieben Bundesländer hinter sich gebracht. »Ein fester Termin ist für uns der Weihnachtszirkus in Augsburg«, sagt Renz. Von da aus sei es über Ingolstadt und Schwäbisch Gmünd weitergegangen, dann vom Großraum Frankfurt rauf ins Rheinland und Ruhrgebiet bis nach Espelkamp. »Wir sind ein Zirkus, der viel unterwegs ist.« Insgesamt bewege das Unternehmen dabei 47 Fahrzeuge und Anhänger.

Tiger sind Attraktion

Zu dem Tross gehören auch zahlreiche Ponys, Pferde, Hunde und Kamele. Und eine besondere Attraktion des »Moskauer Circus« sind sechs Tiger. Xander Renz betont, dass sein Zirkus sehr genau darauf achte, dass alle Vorschriften hinsichtlich der Tierhaltung eingehalten werden. »Wir werden jede Woche kontrolliert«, sagt Renz. Zirkusse gehören aus seiner Sicht zu den am häufigsten überprüften Betrieben. »Das gilt nicht nur für das Wohl der Tiere, sondern auch für die Kinder und die Sicherheit der Mitarbeiter.«

Für die Betreuung der Tiger und Hunde ist Robano Kübler zuständig. Die Großkatzen sind bei ihm geboren, manche von Hand großgezogen. Für die exotischen Raubtiere ist ein Freilauf-Gehege aufgebaut. »Dort haben sie sogar mehr Platz als vorgeschrieben ist«, erklärt Renz. »Durch die verschiedenen Orte, wo das Gehege aufgebaut ist, haben die Tiger sogar mehr Abwechslung als in Zoos.« Sie seien zwar Wildtiere, aber in Gefangenschaft geboren und aufgewachsen. »Sie kennen keine Wildnis und könnten dort nicht überleben«, ist er sicher. »Und sie werden durch die Shows nicht überfordert. Die Auftritte sind nur sechs Minuten lang. Und Robano Kübler weiß, was er den Tieren abverlangen kann.«

Bedauerlich findet Renz, dass sein Zirkus häufig wegen der Tiger von Tierschützern angefeindet wird. »Wir halten uns an alle Vorschriften. Aber diese Leute reißen Plakate ab oder überkleben sie und sind damit diejenigen, die sich nicht rechtmäßig verhalten.«

Internationale Artisten

Im übrigen macht Xander Renz darauf aufmerksam, dass die Tiernummern nur zehn Prozent des Programms des »Moskauer Circus« ausmachen. »Zu 90 Prozent bieten wir Nummern mit internationalen Zirkus-Artisten der Spitzenklasse«, sagt er. Vertreten ist die spanische Tonito-Family mit drei Acts. Sie zeigen Seiltanz, achtköpfige Trampolin-Action und Jonglage mit den Füßen. Die Geschwister Navas sind auf dem Washington-Trapez und mit dem Sky-Walk dabei und Alexandra am »Römischen Ring«. Artist Sascha aus der Ukraine zeigt seine Körperbeherrschung an Strapaten.

Abgerundet wird das Programm mit dem Spaßmacher Oleg Crazy Wilson. »Er ist 13 Jahre lang beim Zirkus Krone aufgetreten. Jetzt fährt er seit vier Monaten unter unserer Zirkus-Kuppel auf seinem Todesrad«, sagt Xander Renz über den Komiker, der in Monte Carlo mit dem »Silbernen Clown« ausgezeichnet wurde.

Sobald am Sonntag die 14-Uhr-Vorstellung vorüber ist, bricht der Zirkus zu seiner nächsten Tournee-Station auf. »So zwischen 1 und 2 Uhr ist hier nichts mehr auf dem Platz. Und am Montag um 8 Uhr beginnt schon der Aufbau in Hameln«, sagt Xander Renz.

Kommentar

Der Einsatz von Raubtieren im Zirkus wird von vielen kritisch gesehen. Immer wieder wird in Deutschland über ein generelles Verbot diskutiert, das es aber noch nicht gibt. Städte wie Moers vermieten keine Flächen mehr an Zirkusse mit Tieren. Der »Moskauer Circus« verweist auf seine vorbildliche Tierhaltung und die wöchentliche Kontrollen von Veterinäramtern. Die Tiere – und speziell die Tiger – sind fraglos für den Familienbetrieb eine wichtige Attraktion. All das wird aber diejenigen kaum verstummen lassen, die hier grundsätzlich Tierquälerei befürchten.Arndt Hoppe