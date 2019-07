Von Eva Rahe

Espelkamp-Fiestel (WB). In der Luft liegt eine erwartungsvolle Spannung. Unter den beiden großen Linden am Eingang der Ruine haben sich am Samstag 30 Personen versammelt. Sie waren die ersten, die eine Führung in den Überresten der Ellerburg machen durften.

Karl-Heinz Tiemeier und Heinrich Schürmann leiteten die Besucherinnen und Besucher durch das alte Tor in den Innenhof der Burgruine. Bevor die Führung begann, erklärte Stadtführer Tiemeier die Besucherregeln: »Bleiben Sie zusammen und gehen Sie keine Treppen runter oder hoch. Dies ist immer noch eine Baustelle«, erklärte Tiemeier. Dann gab er das Wort an Heinrich Schürmann ab, der den Rückbau der Burg in der dazu gegründeten Lenkungsgruppe begleitet hatte.

Nach elfjähriger Planungs- und Umbauzeit sei es endlich so weit, so Schürmann. Die Ellerburg sei ein Ort, der für die Öffentlichkeit wieder zugänglich ist. Sie könne, wenn auch vorerst nur im Rahmen von Führungen, besucht werden. In den vergangenen elf Jahren habe die Lenkungsgruppe viel geplant, gemacht und viele Dinge in Angriff genommen. »Das, was sie hier sehen, ist dabei rausgekommen«, sagt Schürmann.

Burggraben aufgefüllt

Was sich beim Ellerburg-Experten zunächst recht bescheiden anhört, ist eine ganze Menge. Zu sehen sind die Ruinen eines Teils des Herrschaftshauses und des Burghauses. Das waren einst die zentralen Gebäude der Ellerburg. Im Zentrum der Burg steht eine 400 Jahre alte Linde. Die Reste des dicken Mauerwerks geben noch heute einen guten Eindruck von der Standhaftigkeit der alten Trutzburg. Um die Ruine zieht sich ein Graben. Dieser ehemalige Burggraben habe dafür gesorgt, dass die alten Pfähle, auf denen die Burg einst errichtet wurde, nicht austrockneten, erklären die Experten. Ein Wunsch bei der Rekonstruktion der Anlage sei es gewesen, die alte Gräfte kenntlich zu machen, sagt Heinrich Schürmann. Der ehemalige Burggraben wurde in Teilen mit recyceltem Schotter aus den Resten der Burg aufgefüllt, so dass ein begehbarer Weg entstand. Dieser kennzeichnet die alte Gräfte. Ohnehin sei es das Ziel gewesen, so viel wie möglich zu erhalten, sagt Schürmann. So habe man die alten Wappensteine vor Beginn des kontrollierten Rückbaus abgenommen und später wieder eingebaut.

Gerne hätte Heinrich Schürmann auch noch gezeigt, wie sich der Baumerlebnispfad rund um die Anlage zieht. Dazu kam es aber nicht mehr, denn ein Gewitter, das sich schon vor Beginn der Führung dunkel am Himmel angekündigt hatte, brach über der Führung herein. Bei Sturm und Regen musste Heinrich Schürmann die Führung vorzeitig abbrechen.

Das Unwetter hielt einige Besucher aber nicht davon ab, noch Fragen zu stellen, die Heinz Schürmann und Karl-Heinz Tiemeier beantworteten. Für Oktober ist eine weitere Führung geplant.