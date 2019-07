Espelkamp (WB/ko). Kurz vor Ferienbeginn haben die Espelkamper Schüler noch einmal erlebt, wie gut der Schulalltag »schmecken« kann. Gemeinsam mit dem Isy 7 und der Sekundarschule bietet das Jugendzentrum Real Life allen Schülern seit September 2018 jeden Dienstag vor Beginn des Unterrichts in der Mensa auf dem Schulgelände des Söderblom-Gymnasiums und Birger-Forell-Sekundarschule ein Frühstück an. »Das soll auch im kommenden Jahr so sein«, sagte Sozialarbeiter Anton Schick.