15. März 2019: In Espelkamp rufen Aktive vom Söderblom-Gymnasium zu einer Fridays-for-Future-Demonstration auf. Auch die Ratsfraktionen wollen den Klimaschutz in der Stadt voranbringen und beraten nach den Ferien darüber. Foto: Andreas Kokemoor

Von Friederike Niemeyer

Espelkamp (WB). In der jüngsten Ratssitzung war das Thema Klimaschutz auf nach den Ferien vertagt und zur Beratung in die Fraktionen gegeben worden. Die SPD hat sich bereits Gedanken gemacht. Ihre Forderung: Espelkamp soll einen Klima- und Umweltausschuss sowie einen Klimabeauftragten bekommen.

Alle Fraktionen hatten Anträge zum Klimaschutz formuliert, und in der Ratssitzung vor zwei Wochen sollte konkret darüber beraten werden, ob künftig in allen Sitzungsvorlagen neben den finanziellen auch die klimatischen Auswirkungen der Beschlussvorschläge dargestellt werden sollten. Bürgermeister Heinrich Vieker (CDU) vertagte das Thema auf den Stadtentwicklungsausschuss am 3. September, auch mit dem Hinweis auf das interkommunale Klimaschutzkonzept des Kreises, das bis dahin vorliegen werde.

»Merkwürdiges Lob«

In ihrem Sommerpressegespräch zeigten sich die SPD-Vertreter jetzt verwundert über das aus ihrer Sicht »merkwürdige Lob« des Bürgermeisters für die Klimaanträge. »Ich verstehe sein Verhalten im Vorfeld nicht«, sagte Fraktionsgeschäftsführer André Stargardt. »Die CDU hat die Baumschutzsatzung nicht mitgetragen, dafür aber die Fällung zahlreicher Bäume in der Stadt.« Das passe nicht zusammen.

Die SPD fordert nun, nicht nur einen Klimaschutzbeauftragten für Espelkamp einzusetzen – das will auch die CDU. Die Sozialdemokraten möchten außerdem einen Klima- und Umweltausschuss einrichten. In der Begründung heißt es, dass Klimaschutzziele zwar national oder international festgelegt würden, die Umsetzung würde aber vor Ort in den Städten und Gemeinden erfolgen. Als Beispiele werden Energie- und Verkehrspolitik, Umweltvorschriften, Flächennutzung, Wasser- und Abfallwirtschaft genannt. Der Ausschuss soll konkrete Maßnahmen auf den Weg bringen.

2004 Umweltausschuss abgeschafft

Fraktionsvorsitzender Reinhard Bösch erinnerte daran, dass es in Espelkamp bis 2004 einen eigenständigen Umweltausschuss sowie einen Umweltbeauftragten gegeben habe. »Der Bereich ist damals in den Stadtentwicklungsausschuss hineingeschoben worden. Wir fordern jetzt das zurück, was die CDU damals abgeschafft hat«, so Bösch. Stadtverbandsvorsitzender Jens Bölk ergänzte, nicht nur die Bürger hätten Verantwortung für den Klimaschutz. Auch die Stadt müsse aktiv werden. »Wir brauchen beim Klima ein Konzept, das schlüssig und finanzierbar ist«, sagte Bölk.

Zum Thema Klimaschutzbeauftragter ergänzte André Stargardt, dass man sich über den Umfang der Stelle gerne austauschen wolle. Der Beauftragte müsse auch nicht zwingend aus der Verwaltung kommen.

Bürger in Diskussion einbezogen

Zwar habe das Thema Klima- und Umweltschutz bei den Kommunalwahlen in der Vergangenheit immer etwas hintenan gestanden, räumte André Stargardt ein. Jetzt aber seien Partei und Fraktion seit längerem in der Diskussion über die besten Handlungsansätze, nicht zuletzt bei der Klimaschutzkonferenz , die die SPD Ende Juni in Espelkamp ausgerichtet hat. »Wir sind ein Stück weiter als die CDU und auch als die Grünen«, sagte Stargardt mit Blick auf diese Konferenz. Denn, so Stargardt: »Wir wollen die Bürger mit ins Boot holen.« Aus den Ergebnissen der Konferenz sollen nun Leitsätze formuliert werden, und noch in diesem Jahr soll es weitergehen, so der Fraktionsgeschäftsführer.