Espelkamp (WB/ko). Der Test ist gelungen. Die Dorfgemeinschaft Gestringen hat am Samstagmorgen ihr Projekt Mitfahrbänke erfolgreich auf den Weg gebracht. Und das im wahrsten Sinne des Wortes, denn viele Autofahrer hielten an, zeigten sich aufgeschlossen und nahmen Mitfahrer mit auf ihren Weg.

Bernd Wlotkowksi, Vorsitzender der Dorfgemeinschaft, hatte dazu unter anderem die Landtagsabgeordneten Bianca Winkelmann und Ernst-Wilhelm Rahe eingeladen, Matthias Tegeler als stellvertretenden Bürgermeister, Ortsvorsteher Max Grote, Ortsheimatpfleger Karl-Friedrich Hüsemann und Stadtratsmitglieder, dazu Michael Dresing von der Feuerwehr, Pro-Waldbad-Vorsitzenden Horst Radtke, Kirsten Beste von den Landfrauen und Gabi Rotter von der Dorfgemeinschaft.

Keine fünf Minuten gewartet

Nach einem Frühstück ging es los. Die Testpersonen nahmen auf den drei Bänken am Dorfplatz, Musikhaus Lohmeier und an der Alten Mühle Platz. Es dauerte keine fünf Minuten, da kam Werner Jockheck aus Destel am Gestringer Hof vorbei und hielt an. »Ich habe davon gelesen. Und nun wollte ich mal testen, ob hier auch wirklich Personen sitzen und auf Autos warten, die anhalten«, sagte Jockheck. »Ich wollte sowieso zum Marktkauf nach Espelkamp – die Mitfahrbank ist eine tolle Idee. Die sollte es in Stemwede auch geben.«

Auch an den anderen Haltepunkten mussten die Probanden nicht lange warten. »Die Mitfahrbank ist ein kleiner Baustein für mehr Mobilität im ländlichen Raum«, sagte Bianca Winkelmann. Alle Teilnehmer, die von Gestringen aus gestartet waren, kamen zu ihren Zielorten in der Innenstadt und an den Mitfahrbänken meldeten sich wiederum freiwillige Fahrer, mit denen sie nach nur kurzer Wartezeit zurück nach Gestringen kamen.

Weitere Ideen

Für die Dorfgemeinschaft Gestringen war die Mitfahr-Aktion ein echter Mutmacher. »Es freut uns, dass unsere Bänke wahrgenommen werden. Wir wollen die Idee jetzt mit Leben füllen«, sagte Ortsvorsteher Max Grote beim Abschlussgespräch. Die Testpersonen könnten sich eine App, über die sich Gestringer verabreden können, vorstellen.

Bernd Wlotkowski brachte weitere Zielorte wie die Krankenhäuser in Lübbecke und Rahden ins Gespräch. Auch das Schulzentrum in Espelkamp wurde als Wunschort genannt. Ein weiterer Teilnehmer wünschte sich für den Sonntag eine Mitfahrbank in Gestringen mit dem Ziel Sportplatz Fabbenstedt. »Es kann nur funktionieren, wenn viele interessierte auf beiden Seiten mitmachen«, sagte Wlotkowski.

Mitmachen ausdrücklich erlaubt

Das neue Prinzip des »per Anhalterfahrens« nicht mit ausgestrecktem Daumen und Pappschild sondern mit Bank und Klappschild am Bügel müsse Vertrauen gewinnen. Natürlich müsse nicht jeder Autofahrer anhalten und Jeden Mitnehmen, sagte Wlotkowski. Es müsse auch nicht jeder Wartende bei Jedem ins Auto steigen. Ausprobieren und Mitmachen bei dieser neuen Form des gesellschaftlichen Miteinanders seien aber erlaubt.