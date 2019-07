Wenn man in das Zelt des »Moskauer Circus« gegenüber dem Festplatz am Real-Markt hineintrat, war man plötzlich in einer anderen Welt. Sitzreihen unterm Sternenhimmel, der süßliche Geruch von Popcorn und Zuckerwatte, der in der Luft hing und geheimnisvoll aussehende Männer und Frauen, die den Weg wiesen. Als die Begrüßung aus dem Off kam, trat eine erwartungsvolle Stille ein. Und dann kamen sie, die Artisten und Akrobaten, die einem den Atem anhalten ließen und ins Staunen versetzten.

Zirkusspektakel

Die Familie Tonito aus Spanien eröffnete das Zirkusspektakel mit einer Drahtseil-Nummer. Gewagte Sprünge und sogar Salti gelangen den Akrobaten. Dann ging es zum ersten Mal in die Kuppel des Zirkuszeltes. Am Washington-Trapez zeigte Veronica Navas eine Jonglage-Nummer und zwar freistehend auf dem Kopf.

Die Kuppel des großen Zeltes war immer wieder Mittelpunkt der Show. Oleksandr (alias Sascha Mak-Frank) zeigte an den so genannten Strapaten, zwei schwarzen Seilen, sein Können. Fast liebevoll spielte er mit den Seilen, zeigte kraftvolle Posen und gewagte Abfaller. Leo Navas lief Kopf über durch die Kuppel, gehalten nur durch eine Seilschlaufe, in die er seine Füße steckte. Seinen zweiten »Lauf« machte er mit verbundenen Augen. Die Zuschauer hielten dabei den Atem an und klatschten begeistert Beifall, als er sicher beim zweiten Trapez ankam. Fast ganz nach oben schafften es auch die Mitglieder der Familie Tonito auf dem Trampolin. Die renommierten Künstler – sie wurden mit Bronze beim Internationalen Zirkusfestivals ausgezeichnet – zeigten hohe Sprünge und verschiedene Salti.

Rasante Hunde-Dressur

Von der rasanten Hunde-Dressur von Robano Kübler waren vor allem die Kinder begeistert. Die kleinen Vierbeiner zeigten verschiedene Sprünge, saßen hoch oder sprangen übereinander. Die Freude war komplett, als die Gruppe von einem kleinen Pony ergänzt wurde. Mit lustigen Tricks wusste Clown Boleg alias Sandro Frank, wie man das Publikum an der Nase herumführt. Immer wieder forderte er Gäste aus dem Publikum auf, ihm bei seinen Einlagen zu helfen. Dabei hatte er die Lacher auf seiner Seite.

Nach der Pause war die Manege eingezäunt. Als Robano Kübler mit seinen Tigern auf die Bühne kam, waren nicht nur die Kinder begeistert. Die großen Raubkatzen beeindruckten die Zuschauer schon alleine durch ihr Auftreten. Sie machten riesige Sprünge und platzierten sich dann wieder auf ihren Podesten.

Show-Abschluss

Den Abschluss der Show machte Crazy Wilson aus Kolumbien mit seinem Todesrad. Im Zentrum des Zirkuszeltes wurde eine Metallkonstruktion an Drahtseilen befestigt, die frei zu schweben schien. Einem Motorrad nachempfunden, rotierte die Konstruktion durch die eigene Schwerkraft um sich selbst. Crazy Wilson nutzte den Drahtkorb seines »Fliegenden Motorrads« als Laufrad. Ohne Sicherung zeigte er dabei verrückte Kunststücke. Als er einen Salto Mortale probierte, war die Begeisterung des Publikums perfekt. Mit begeisterten Ovationen wurden Crazy Wilson und der Rest der Truppe verabschiedet.