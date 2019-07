Espelkamp (WB/fq). 30 Jahre in ein und demselben Unternehmen tätig zu sein, ist in der heutigen, schnelllebigen Zeit ein recht selten gewordener runder Geburtstag.

Das Espelkamper Unternehmen Schulz Gebäudeservice konnte während der Jubiläumsfeier gleich vier Mitarbeiter für ihre nunmehr drei Jahrzehnte lange Treue auszeichnen. Insgesamt hatte die Firma 60 Mitarbeiter in den Berggasthof Wilhelmshöhe in Stemwede eingeladen. Das Unternehmen Schulz Gebäudeservice ist seit dem Jahr 1954 ein fester Bestandteil in der Region. Mit 2500 Beschäftigten ist es eines der führenden Gebäudereinigungsunternehmen in Ostwestfalen. Seit der dritten Generation wird Schulz Gebäudeservice als Familienunternehmen geführt.

Firmenphilosophie

Die Unternehmerfamilie und die Geschäftsleitung bedankten sich bei allen langjährigen und treuen Mitarbeitern aus den Bereichen Reinigung, Garten- und Landschaftsbau sowie der Verwaltung. Die eingeladenen Gäste feierten 10, 20, 25 sowie 30-jährige Betriebszugehörigkeit. Sie sind in der Hauptstelle in Espelkamp sowie in den Niederlassungen Herford, Lingen, Bramsche, Bad Münder, Porta Westfalica, Hamm, Frankfurt (Oder) und Bremen tätig.

»Die langjährige Firmenzugehörigkeit zeigt, dass jeder Mitarbeiter getreu nach der Firmenphilosophie mit einem großen Maß an Zufriedenheit und Verantwortungsbewusstsein seinen Aufgabenbereich wahrnimmt. Die Mitarbeiter sind eine wichtige Säule der Firma, sie bilden die Grundlage für das Wachstum und das Bestehen des Unternehmens«, erklärte die Unternehmerfamilie anlässlich der Feierlichkeiten.

Die Geehrten

Seit zehn Jahren im Unternehmen tätig sind: Edith Rippe (Asendorf), Natalia Skiba, Elsa Nunes Caetano (Bad Essen), Lore Fitz, Barbara Landre (Bad Oeynhausen), Monique Heerde, Sergej Holzwardt (Bielefeld), Hedwig Schaffrinski (Detmold), Käthe Pätkau, Irene Friesen, Martina Becker, Anna Hollik, Elfrida Kulipanov (Espelkamp), Aneta Wisniewski, Irina Schmidt (Eystrup), Silvia Simon (Frankfurt-Oder), Marianne Ursula Rumpenhorst (Hamm), Gisela Rohlfing (Hasbergen), Valentina Freise, Tatjana Löwen (Herford), Nadeshda Koch (Herzlake), Burkhard Fode (Hille), Lilia Strauch (Holdorf), Rosemarie Drescher (Leese), Bärbel Lutter (Lemgo), Christel Ruth Härtel, Marion Schröder, Imam Öztürk (Löhne), Claudia Gille, Lidia Maier (Lübbecke),

Ute Weimann, Ingo Bruning (Melle), Manuela Stockmann (Meppen), Lubov Leininger (Minden), Lidija Korell-Steiger (Paderborn), Manuela Grönke, Annette Mueller, Elena Kurilin (Petershagen), Valentina Penner (Porta Westfalica), Sophia Reiswich (Preußisch Oldendorf) und Michaela Schröder (Rieste-Hase).

Zwei Jahrzehnte

Zwei Jahrzehnte dabei: Svetlana Sperling (Bad Essen), Irina Maier (Enger), Anja Peters, Edith Baranowski (Espelkamp), Verina Mielke (Letschin), Jörg Schulz (Lübbecke), Rosa Luft (Minden), Anna Funkner, Nelli Witt (Minden), Uelku Efe (Rahden) und Bettina Biermann (Warmsen). Für ein Vierteljahrhundert Treue wurden geehrt: Yasin Demir (Espelkamp), Almasa Ganibegovic, Olga Markwart (Löhne), Monika Boesch (Minden), Jelena Quadrizius (Petershagen).

30 Jahre dabei

Seit drei Jahrzehnten dabei sind: Barbara Bar (Bad Essen), Kerstin Betinsky (Diepenau), Baerbel Kirchhoff (Espelkamp) und Helga Dallas (Herford).