Unter dem Motto: »Nachtigall & Co« trafen Elisabeth Schwanda und die beiden Organisten Tobias Krügel und Christoph Heuer den Nerv des Publikums und faszinierten die Zuhörer in einem einstündigen Konzert mit ihrem Können. Dabei ergab sich aus dem Zusammenspiel der Instrumente und den Soloauftritten der Truhenorgel des Kirchenkreises, der großen Orgel der Michaelskirche und den Blockflöten von Elisabeth Schwanda ein echter Hörgenuss.

Die Truhenorgel

Zu Beginn stellte der Kantor der Martins-Kirchengemeinde, Tobias Krügel, Christoph Heuer als Organist im Kirchenkreis vor und ließ das Publikum wissen, dass Elisabeth Schwanda bereits vor zwei Jahren schon einmal ein Gastspiel in Espelkamp gegeben habe. Sie sei seine ehemalige Dozentin an der Hochschule für Kirchenmusik in Herford gewesen.

Heuer erläuterte die Truhenorgel. »Das nächste Stück soll zeigen, dass diese Truhenorgel ein bisschen mehr ist, als nur ein Begleitinstrument. Diese Truhenorgel hat nämlich einen kleinen Trick eingebaut. Man kann mit der linken Hand eine andere Registrierung spielen, als mit der rechten Hand. Bei den so genannten geteilten Registern fängt mitten in der Tastatur eine andere Registrierung an. Das ist etwas, was es in der barocken, iberischen Orgelmusik fast in jedem Instrument gegeben hat«, erläuterte Heuer. Die Komponisten haben zum Beispiel melodieführend mit der rechten Hand und mit der linken eine Begleitung gespielt. Er gab anschließend als Beweis »Tien de 1 tono de mano derecha« aus der Feder des spanischen Organisten und Komponisten Pablo Bruna (1611-1679) zum Besten.

Die Auswahl

In der Auswahl der Stücke, überwiegend aus dem 17 und 18. Jahrhundert, brachten die Musiker Vogelstimmen von der Nachtigall über die Henne bis hin zum Kolibri zu Gehör. Mit viel Spielfreude präsentierten die Musiker unter anderem »Engels Nachtegaltje« von Jacob van Eyck (1590 -1657) sowie »Der Kuckuck« von Louis-Claude Daquin (1694-1772).

Alle drei Akteure des Abends bekamen viel Applaus. Das Publikum war zufrieden. »800 Mal in der Minute schlagen die Flügel eines Kolibris und das auch im Schlaf«, sagte Elisabeth Schwanda und stimmte das Publikum so auf das »Schlaflied für einen Kolibri-Junicanari« von Markus Zahnhausen (*1965) ein. Durch die schnellen Töne in ihrem Blockflötenspiel konnten sich die Zuhörer schon bildlich vorstellen, wie sich ein Kolibri mit seinem schnellen Flügelschlag durch die Michaelskirche bewegt. Ein Hörgenuss.

Der Abschluss

Am Ende gab Elisabeth Schwanda auf ihrem Gemshorn noch eine Zugabe und spielte passend zum Motto: »Nachtigall & Co« kurz das Kinderlied »Alle Vögel sind schon da« an – zur Freude des Publikums. Ein gelungener Abschluss für das gut besuchtes Orgelkonzert in der Michaelskirche. Am Sonntag, 28. Juli, macht der Orgelsommer Station in der St. Marien Kirche in Dielingen. Um 18 Uhr beginnt das Konzert des Organisten Sietze de Vries aus Groningen.