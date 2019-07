Heinz-Joachim Ermel weiß das nur zu gut. Denn er hat vor nunmehr 50 Jahren seine Meisterprüfung abgelegt. Und weil dieser Meilenstein in seinem Berufsleben nun schon ein halbes Jahrhundert zurück liegt, wurde ihm der goldene Meisterbrief überreicht. Das war wahrlich eine Überraschung für Ermel.

Nach der Flucht

Der vielen in Espelkamp und Isenstedt bekannte Gärtnermeister nahm im Beisein von Freunden, Bekannten und Gärtnerkollegen den goldenen Meisterbrief entgegen. »Ich liebe diesen Beruf«, sagte er während der kleinen Feierstunde.

Gebürtig stammt Heinz-Joachim Ermel aus Landsberg an der Warthe. Der Zweite Weltkrieg zwang ihn als Kind zur Flucht, die ihn direkt nach Isenstedt führte. Vater und Mutter starben früh. Er wuchs in einem Kinderheim auf.

Seine Ausbildung absolvierte er bei der Gärtnerei Nolte in Lübbecke. Danach sei er auf Wanderschaft gegangen. »Ich wollte in verschiedenen Gärtnerein Berufserfahrung sammeln – und eine Frau kennen lernen«, sagte Ermel. Ersteres sei ihm gelungen. Seine Frau Irmgard traf er jedoch erst nach der Heimkehr in Isenstedt. Und sie sollte bei seinem weiterem Berufsweg immer eine wertvolle Stütze sein.

Die eigene Existenz

Heinz-Joachim Ermel entschloss sich schließlich für eine Meisterausbildung. »Ich wollte mich selbstständig machen und selber ausbilden«, sagte er. Am 14. Juli 1969 machte er seinen Meister. Drei Jahre später gründete Ermel seine eigene Existenz. Er übernahm das Blumenhaus Kunstmann in Espelkamp, das in Nachbarschaft zur Thomaskirche stand. Im Jahr 1986 baute er seine eigene Gärtnerei an der General-Bishop-Straße. Die führte er bis zu seinem Ruhestand im Jahr 2005. In dieser Zeit hatte er zwölf Auszubildende.

Doch wie das bei vielen Rentnern eben so ist, kann auch Heinz-Joachim Ermel immer noch nicht ganz von der Arbeit lassen. Seit vielen Jahren ist er eng mit der Kirchengemeinde Isenstedt verbunden. Und die befindet sich in direkter Nachbarschaft zur Gärtnerei Spechtmeyer. Regelmäßig pflegt und kümmert sich Ermel um anvertraute Grabstellen. Er berät und unterstützt ebenso Heiko Spechtmeyer.

»Im Namen der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen spreche ich Ihnen Dank und Anerkennung für Ihre geleistete Arbeit aus möchte Ihnen als äußeres Zeichen dafür den goldenen Meisterbrief«, sagte der Kreisgärtnermeister Marco Quebe.

Die Ehrung

Die Ehrung des Goldjubilars erfolgte am frühen Mittwochabend auf der Terrasse der Gärtnerei Spechtmeyer. Die Würdigung war eine gelungene Überraschung. Eigentlich sollte sie innerhalb einer Feierstunde am 28. September in Münster-Wolbeck erfolgen.

Marco Quebe hatte eine große Bitte an den Jubilar: »Berichten Sie weiterhin mit Begeisterung und Freude von Ihrem schönen Beruf.« Er wünschte dem 80-Jährigen alles Gute, Gesundheit und Zufriedenheit.

Quebe erläuterte während der Übergabe auch seinen Wunsch. Das Interesse am Handwerk – auch im Bereich Gärtnerei – sei zwar gestiegen und die Prognosen seien ebenfalls positiver als in den vergangenen Jahren. Dies sei jedoch kein Polster, auf dem man sich ausruhen könne. Denn bis auf Weiteres »haben wir mit einem Rückgang der Schulabgängerzahlen und damit folglich auch einem Rückgang potenzieller Auszubildender zu leben«. Zudem würden sich auch andere Branchen für den Nachwuchs interessieren. Da sei ein solcher Werbeträger wie Heinz-Joachim Ermel sehr willkommen.

Eine große Erfahrung

Der Jubilar hat ja nicht nur eine lange Erfahrung in seinem Beruf. Er kann auch spannend und lebendig über die Entwicklungen im Gärtnereibereich berichten. Und dies wiederum kann sicherlich den ein oder anderen Schulabgänger davon überzeugen, eine Gärtnereilehre anzutreten.