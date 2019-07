Dirk Müller schaut sich die wohl bekanntest Kühlerfigur an einem Auto genau an. Emily, so lautet der Name der silbernen Schönheit, ziert auch den Kühlergrill des Rolls Royce, Phantom II, der am Schloss Benkhausen Station machte. Foto: Andreas Kokemoor

Der Phantom II war auch am Samstag zu sehen, als historische Autos und Motorräder durch das Lübbecker Land gefahren sind. Etwa 50 Motorrad-Veteranen und genau so viele Oldtimer-Autos waren die Attraktionen zweier ADAC-Veranstaltungen des Auto- und Motorrad-Clubs Stemweder Berg.

Keine Kupplung

Oldtimer-Rallye des AMC Stemweder Berg Fotostrecke

Foto: Andreas Kokemoor

Werner Stockmann aus Dielingen ist wieder einmal die Nummer 1 gewesen. Der 85-Jährige hatte mit seiner Progress 3 HP, Baujahr 1905, die älteste Maschine am Start. »Seit 1983 fahre ich das Schätzchen. Die habe ich seinerzeit auf dem Schrott gefunden und neu aufgebaut. Dieses Motorrad hat keine Kupplung und kein Getriebe«, erklärt er. Ersatzeile gebe es dafür kaum noch. Schon nach dem ersten Weltkrieg sei die Produktion eingestellt worden. »Kurbelwelle und Kolben habe ich schon nachgebaut«, erklärt der Oldtimer-Motorsport-Liebhaber. Die Motorrad-Veteranen-Ausfahrt des AMC wollte er sich nicht entgehen lassen. Ansonsten nehme er nur noch an ausgesuchten Ausfahrten teil. In jungen Jahren sei er mit seiner Progress jedoch bis nach Schottland, England, Holland und Bayern gefahren.

Ältester Teilnehmer

Ältester Teilnehmer ist Erich Mohrfeld aus Fiestel gewesen. Als er seinen Führerschein gemach habe, seien die meisten Teilnehmer noch gar nicht auf der Welt gewesen. Der 87-Jährige steuerte eine NSU Max, Baujahr 1951. Mohrfeld ist ein Beweis für den Familiensinn unter den Oldtimer-Freunden. Sein Neffe Wilfried Mohrfeld aus Vehlage nahm mit einer NSU Fox, Baujahr 1954, teil. »Dieses Motorrad war immer im Familienbesitz. Es gehörte meinem Opa, meinem Vater und nun mir. Es war nie abgemeldet.«

Veteran

Der Spaß an der Rundfahrt und der Austausch unter Gleichgesinnten stehe für ihn im Vordergrund, sagt der Betriebsleiter bei den Lübbecker Werkstätten. Heiner Allers aus Kiel hatte mit die weiteste Anfahrt auf sich genommen. »Ich bin Stammgast bei dieser Motorrad-Veteranen-Ausfahrt. Sie ist immer gut organisiert. Die Ziele, wie Schloss, Mühlen und Museumshof sind attraktiv. Auch die Routen durch die Landschaft gefallen mir«, lobte er.

Feuer und Flamme

Feuer und Flamme haben Wolfgang und Vera Meier aus Rahden bei der Oldtimer-Ausfahrt bewiesen. Mit ihrem feuerroten Chevrolet Camaro V6 setzten sie besondere Akzente. »Wir sind früher richtige Rallyes gefahren«, sagt Vera Meier. Wenn es die Zeit erlaube, würden sie US-Car-Ausstellungen besuchen. Diesen Wagen hätten sie auf einer Auto- und Touristikmesse gesehen und sich sofort verliebt. Wenig später kamen sie an ein solches Auto gleichen Typs. »Die Feuerzeichen an der Seite haben wir anbringen lassen. Die mussten sein«, sagte Wolfgang Meier, langjähriger stellvertretender Löschzugführer.

Was wäre eine Oldtimer-Ausfahrt ohne einen Rolls Royce. »Dass ich einmal so nah an Emily komme, hätte ich nicht gedacht« Dirk Müller, ein Besucher der Oldtimer-Ausfahrt aus Fiestel hatte sein Fahrzeug schnell gefunden. Er schaute sich die wohl teuerste Kühlerfigur der Autogeschichte an einem Rolls Royce Phantom II, Baujahr 1931 von Ulrich Rabe aus Minden an. Seit 1911 ziert Emily jeden Rolls Royce.

Die Helfer

Willi Weingärtner, Verkehrsreferent des AMC Stemweder Berg, gehörte zu den 50 Organisatoren und Helfern der beiden Ausfahrten für Oldtimer-Motorräder und -Autos. Die Zusammenlegung der beiden Rallyes habe sich bewährt. »Mit dem Schloss Benkhausen als Haupt-Etappenziel mit Pause haben wir einen richtigen Glücksfall erzielt«, sagt Weingärtner. Früher sei das Schloss Hüffe ein schöner Zwischenstopp gewesen. Dieser stehe jedoch aus familiären Gründen und aufgrund eines Inhaberwechsels nicht mehr zur Verfügung .