All dies sind eindeutige Zeichen dafür, dass die Country-Summer-Night im Dreimädelhaus Peper bevorsteht. Am kommenden Samstag, 3. August, ab 15 Uhr ist es soweit.

Die Werbeplakate machen schon seit ein paar Wochen rund um Isenstedt am NP-Markt, an der L 770 oder in Gestringen an der Ampelkreuzung mit der B 239 auf die Veranstaltung aufmerksam – inklusive riesiger Holzfigur mit lässigem Cowboy.

Line-Dance

Es ist bereits die 24. Auflage der Summer-Night. Und sie verbreitet mehr als nur einen Hauch der idyllischen Seite des Wilden Westens. Isenstedt wird für einen Tag das Mekka für County- und Western-Fans werden. Den ganzen Tag über bis in den späten Abend hinein wird unter anderem der Line-Dance im Mittelpunkt stehen.

Um 15 Uhr öffnen sich die Saloon-Türen des Dreimädelhauses Peper auf dem Festplatz. »Wir feiern dieses Fest bereits zum 23. Mal«, sagt Vorsitzender Markus Bollmeier. Wie in jedem Jahr werden mehrere 100 Line-Dance-Freunde aus der näheren und weiteren Region erwartet. Das Areal wird festlich hergerichtet sein. Herzstück des Platzes wird ein Holzfußboden sein, auf dem die Gruppen ihren Line-Dance präsentieren. Geschützt wird die Tanzfläche mit einem Zeltdach, um nicht in der kräftigen Nachmittagssonne schwitzen zu müssen.

Stiefel und Hut

Western-Kleidung ist keine Pflicht, obwohl viele Besucher nach Einschätzung von Bollmeier mit Cowboy-Hut, Westernhemd, Jeans und Western-Stiefel erscheinen werden. Wer sich vor Ort die passende Kleidung besorgen möchte, kann dies bei Holly, einem treuen Händler der Isen-stedter Country-Freunde, oder bei Anita Wildemann-Meyer vom Club tun. Sie hat wieder getragene und gut erhaltene Kleidung der Mitglieder gesammelt.

Viele Line-Dancer werden in ihren einheitlichen Club-T-Shirts erscheinen. Die Summer-Night ist aber viel mehr als nur eine Veranstaltung für Western-Fans. Vielmehr sei die Summer-Night über die Jahre hinweg zu einem gemütlichen Treffpunkt für Isenstedter, Espelkamper und Bürger aus der unmittelbaren Nachbarschaft geworden, sagt das Organisationsteam. Die Gäste wollen ungezwungen feiern und dabei gerne etwas Nichtalltägliches erleben.

Sonny B.

Die Isenstedter haben unter anderem wieder den beliebten Musiker Sonny B. engagieren können. Der Country-Sänger ist über die Region hinaus bekannt. Sonny B. wird bekannte Country-Musik ab 19 Uhr zum Besten geben. Zuvor darf aber natürlich ebenfalls getanzt werden.

Für den Nachmittag sorgt der Trainer des Country Clubs für Musik von der Scheibe und aus der Konserve. Es gibt Kaffee und Kuchen, den die Frauen des Vereins selbst gebacken haben. Des Weiteren wird frisch gezapftes Bier angeboten.

Erfrischungen gibt es auch an der Cocktail-Bar. Nicht nur für die kleinen Gäste kommt ein Eiswagen auf den Festplatz gefahren. Der Eintritt zur Country-Summer-Night im Dreimädelhaus Peper ist frei.