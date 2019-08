Das Landgericht in Bielefeld. Foto: Rajkumar Mukherjee

Espelkamp (WB/fs). Vor dem Landgericht Bielefeld muss sich derzeit ein 78-jähriger Mann aus Espelkamp verantworten. Laut Anklage soll er sich in vier Fällen vor drei jungen Mädchen entblößt haben. Zudem soll er in einem Fall sexuelle Handlungen an sich selbst vorgenommen haben.