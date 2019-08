Der Country-Club Isenstedt feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Am Dreimädelhaus wurde die große Country-Summer-Night gefeiert. Foto: Andreas Kokemoor

Von Andreas Kokemoor

Espelkamp (WB). Tanzspaß mit Stiefeln, Hut und Westernhemd: Country-Western-Dance ist ein weit verbreitetes Hobby, das immer mehr Anhänger findet. Und das in Isenstedt sogar schon seit 25 Jahren. Der dortige Country-Club hatte am Samstag zur 24. Summer-Night am Dreimädelhaus eingeladen.