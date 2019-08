Beim SPD-Sommerpressegespräch sagte Fraktionsgeschäftsführer André Stargardt, dass seine Partei auf eine deutliche Antwort aus Detmold hoffe und darauf, »dass der Bürgermeister an der ein oder anderen Stelle in die Schranken gewiesen wird«. Die Grünen-Fraktion hatte, wie berichtet, die als eigenmächtig kritisierten Baumfällungen der Verwaltung für das Ärztehaus zur Prüfung an die Kommunalaufsicht beim Kreis geleitet. Dort waren die Fällungen als »illegal« eingeordnet worden, aber es wurde auch von einem großen öffentlichen Interesse gesprochen, weshalb das Rathaus nicht gerügt wurde. Nun soll die nächst höhere Instanz, die Bezirksregierung, den Fall beurteilen.

»Gut für Espelkamp«

Grundsätzlich sei die Entscheidung für ein Ärztehaus aber auch im Sinne der SPD, stellte André Stargardt klar: »Das ist gut für Espelkamp.« Die SPD habe 2016 die Diskussion um die Zukunft der medizinischen Versorgung in Espelkamp angestoßen. Auch die Pläne hin zu einem zentralen Konzept habe die SPD mitgetragen – trotz Bedenken, dass Praxen aus den Ortsteilen abgezogen werden könnten. »Das war solange, bis klar wurde, dass dem Investor Zugeständnisse gemacht wurden«, spielte Stargardt auf den Wunsch nach einem Parkplatz an, für den Bäume gefällt werden mussten. Es hätte sich auch eine Kompromisslösung finden lassen, so die Haltung der Sozialdemokraten. Stadtverbandsvorsitzender Jens Bölk: »Es sind nicht alle Alternativen geprüft worden.« So sei das nicht akzeptabel gewesen.