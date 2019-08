Espelkamp (WB). Ein ungewöhnlicher Einbruch in einen Kindergarten ist der Polizei am Montagmorgen gemeldet worden.

Als die unbekannten Täter während der Betriebsferien in die Kindertagesstätte in der Ratzenburger Straße einbrachen, ließen sie sich aller Voraussicht nach viel Zeit. So verzehrten sie nicht nur Lebensmittel, die sich noch in der Küche befinden, sondern reinigten auch Herrenbekleidung in der Waschmaschine. Die frisch gewaschenen Kleidungsstücke vergaßen sie offenbar anschließend vor Ort.

Bevor die Unbekannten die Einrichtung wieder verließen, entwendeten sie unter anderem Bargeld.

Hinweise zu den Einbrechern für den Tatzeitraum, Freitag, 19. Juli, 16 Uhr bis 5. August, 7.15 Uhr bitte an die Polizei unter Telefon 0571/88660.