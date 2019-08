Die Kabarettistin Rena Schwarz stellt ihr Programm »Supertussies packen aus« in der Alten Schule vor. Im zweiten Halbjahr wird es wieder viel Abwechslung geben in Vor-Gestringen. Neben Kabarett gibt es auch zwei Blues-Konzerte.

Von Felix Quebbemann

Espelkamp-Gestringen (WB). Sie ist ein Publikumsmagnet – die Alte Schule in Vor-Gestringen. Mit dem Verlauf des ersten Halbjahres zeigt sich Bürgervereins-Präsident Addi Schaefer zufrieden. Nun präsentiert er das Programm für das zweite Halbjahr. Und das hat es in sich.

»Abwechslungsreich und gut besucht« seien die Veranstaltungen bis jetzt im Jahr 2019 gewesen, so Schaefer. Der Bürgerverein hat alles dafür getan, dass auch das zweite Halbjahr an diese Entwicklung anknüpft.

Zydeco Annie & Swamp Cats

So geht es auch gleich fulminant los am Freitag, 6. September – mit Zydeco Annie und den Swamp Cats. Ihr Programm unter dem Titel »Hot ‘N’ Spicy« entführt die Gäste der Alten Schule in die akustische Musik Louisianas. Es erwartet die Besucher »Oldtime-Zydeco« mit der traditionellen Besetzung Akkordeon, Waschbrett, Standschlagzeug und Kontrabass. Das alles wird garniert mit humorvollen Anekdoten und Geschichten aus dem Bandleben.

Rena Schwarz

Mit »Supertussies packen aus« gibt dann am Freitag, 20. September, die Kabarettistin Rena Schwarz ihre Visitenkarte auf der Kleinkunstbrettlbühne in Vor-Gestringen ab. Schwarz nimmt sich die verschiedenen Frauentypen genau vor – ob nun die Tupperberaterin tuppert, die Fitness-Trainerin trainiert oder die Politikerin reformiert – Rena Schwarz gibt umwerfende Berichte voller Hintersinn und schwarzem Humor.

Biber Herrmann

Folk Blues erwartet die Besucher der Alten Schule dann am Freitag, 11. Oktober, mit Biber Herrmann. Der Singer-Songwriter macht auf seiner Grounded-Tour auch in der Alten Schule mit dem Türmchen Station. Herrmann gehört mit seinen über 100 Konzerten jährlich zum festen Kern der europäischen Gitarren-Szene. Mit seiner rauchigen Stimme und der Gitarre steuert er die verborgenen Winkel der Seele an, erzählt von Liebe und Brüchen von Neuanfängen und dem Drang, seinen eigenen Träumen zu folgen.

Schlaraffen-Varieté

Zauberhafte Kleinkunst und schlaraffisches Vergnügen stehen am Freitag, 25. Oktober, an. Dann gibt es ein außergewöhnliches Varieté: Heimische Kleinkünstler wie Addie Schaefer und die Gruppe Driftwood treffen auf »Schlaraffen« aus Minden und Bielefeld. Es gibt neben kulinarischen Gaumenfreuden so manch Überraschendes an diesem Abend.

Die Grimshaws

Alte Bekannte schauen am Freitag, 8. November, auf der Kleinkunstbrettlbühne vorbei. Angelina und J. C. Grimshaw spielen ihre große Musik von einer kleinen Insel. Blues von der Insel entführt garantiert jeden Gast in die Heimat der Grimshaw – auf die Isle of Wight.

Lutz von Rosenberg

Mit Deutschlands lustigstem Seelsorger wird das Jahresprogramm 2019 in der Alten Schule am Freitag, 22. November, beendet. Lutz von Rosenberg Lipinsky spricht über die öffentliche Panik in der Welt: »Angeblich ernähren wir uns falsch, werden aber immer älter. Angeblich werden wir immer älter, sterben aber auch aus.« Diese und weitere Widersprüche nimmt sich der Komiker ganz genau vor. Und das auf amüsante Art und Weise. Alle Veranstaltungen beginnen um 20 Uhr. Karten gibt es jeweils nur vor der Veranstaltung an der Abendkasse.