Espelkamp (WB). Keine Ausbildungsstelle ist unbesetzt – im Gegenteil: Armin Gauselmann hat als Vertreter der Gauselmann Familie 88 neue, junge Kollegen in der Alten Gießerei am Gauselmann-Standort in Espelkamp begrüßt.

Mit 238 Auszubildenden und dual Studierenden in 20 verschiedenen Berufen verzeichnet die Gauselmann Gruppe einen neuen Höchststand.

In seiner Begrüßungsrede gratulierte Armin Gauselmann den Nachwuchskräften zunächst dazu, dass sie sich im mehrstufigen Auswahlverfahren durchgesetzt hätten. Immerhin seien etwa 2.000 Bewerbungen auf die ausgeschriebenen Stellen eingegangen. »Sie sind die 88 Bewerber, die wir für die Besten halten.«

Förderung

Armin Gauselmann verwies einerseits auf den Respekt und die Wertschätzung, den die jungen Mitarbeiter im Unternehmen erfahren werden, aber gleichzeitig auch auf die Erwartungen, die an sie als Nachwuchskräfte gestellt werden: »Wir fördern gerne und umfassend, aber wir fordern auch viel«, erklärte Gauselmann den neuen Auszubildenden.

Qualifizierten Nachwuchs in kaufmännischen und gewerblich-technischen Berufen auszubilden, gehört seit Jahrzehnten zum »Selbstverständnis der familiengeführten Gauselmann Gruppe«. Ebenso, dass stets bedarfsorientiert ausgebildet wird, den vielen Auszubildenden nach bestandener Prüfung somit eine berufliche Perspektive geboten wird.

»Unsere Übernahmequote liegt mit über 80 Prozent weit über dem Bundesdurchschnitt, eben weil wir unseren Nachwuchskräften langfristige Zukunfts- und Aufstiegsperspektiven, übrigens auch international, anbieten können«, erläuterte Wolfgang Regenbrecht, Personalleiter der Gauselmann AG, während des Begrüßungstages weiter.

Höhepunkt

Von seinem persönlichen »Höhepunkt des Jahres« sprach Ausbildungsleiter Konrad Ostermeier, als er sich gemeinsam mit seinem Ausbilderteam den neuen Mitarbeitern vorstellte. »Diesem Tag geht ein einjähriger Recruiting-Prozess voraus, an dem Sie mit Erfolg teilgenommen haben. Unsere dreitägige Begrüßungsveranstaltung wird Ihnen nun dabei helfen, sich schnell im Unternehmen zurechtzufinden.«

Weitere Programmpunkte während der Begrüßungstage waren ein gemeinsames Grillfest mit älteren Ausbildungsjahrgängen, eine Führung durch das Produktionswerk in Lübbecke einschließlich des Besuchs der technischen Ausbildungswerkstatt sowie die Besichtigung des Deutschen Automatenmuseums auf Schloss Benkhausen.

Ausbildungsplätze

Folgende Ausbildungsplätze wurden mit Stichtag am 5. August erfolgreich besetzt: 18 Industriekaufleute (m/w), 4 Fachkräfte für Lagerlogistik (m/w), ein Kaufmann im Groß- und Außenhandel, 3 Kaufleute für Dialogmarketing (m/w), 34 Automatenfachleute, 3 Fachinformatiker, Fachrichtung Systemintegration, 10 Elektroniker für Geräte und Systeme (m/w), 2 Systemelektroniker (m/w), 1 Bauzeichnerin, 8 Bachelor of Arts, Fachrichtung BWL, ein Bachelor of Science, Fachrichtung Wirtschaftsinformatik, ein Bachelor of Science, Fachrichtung Informationstechnik, ein Bachelor of Engineering, Fachrichtung Bauingenieur und einen Koch.