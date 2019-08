Claudia Riesen, engagierte ehrenamtliche Mitarbeiterin beim DRK-Ortsverein, erklärt, dass in den vergangenen Monaten die Anzahl an Blutspenden insgesamt zurückgegangen sind. Sie kenne diese Entwicklung zwar während der Sommerferien. Aber seit Beginn des Jahres sei ein Rückgang bei der Spendenanzahl in Espelkamp zu verzeichnen.

Daher ruft sie im Namen des gesamten DRK-Ortsvereins dazu auf, die kommenden beiden Blutspendetermine zu besuchen. Der erste Termin findet am Mittwoch, 4. September, von 15.30 bis 20 Uhr im Nachbarschaftszentrum Erlengrund statt. Eine Woche später, am Mittwoch, 11. September, folgt ein weiterer Termin im CVJM-Haus in Frotheim. Der beginnt um 16 Uhr und dauert ebenfalls bis 20 Uhr.

Erstspender sind natürlich sehr willkommen. Die Spender brauchen auch nur ihren Spenderpass oder, im Falle einer Erstspende, ihren Personalausweis bereithalten. Nach der Blutspende erwartet die Ehrenamtlichen dann ein reichhaltiges Mahl zur Stärkung.

Im Nachbarschaftszentrum wird im Stile eines Oktoberfestes mit Würstchen, Leberkäse und alkoholfreiem Bier ordentlich aufgetischt. Im CVJM-Haus gibt es die leckere Kürbissuppe, die bereits im Nachbarschaftszentrum eine große Anhängerschaft gefunden hat. Wichtig, so betont Claudia Riesen ebenfalls, ist, dass auch für Vegetarier und für Veganer eine reichhaltige Speisenauswahl bereitsteht.

Der DRK-Ortsverein hofft, dass mit den kommenden beiden Terminen die Entwicklung der rückläufigen Spendenbereitschaft umgekehrt werden kann.