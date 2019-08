Von Andreas Kokemoor

Horst Stickan ist nämlich neuer Schützenkönig bei den Grünröcken im Ort. Er trat beim Königsschießen am Sonntagnachmittag die Nachfolge seiner Frau Birgit an. Sie hatte im vorigen Jahr als erste Frau in der Vereinsgeschichte Vehlages den Thron bestiegen. Und so folgt jetzt zum ersten Mal in Vehlage ein Ehepartner dem anderen als Regent.

Landwirt und Lohnunternehmer

Der 58-jährige Horst Stickan ist Landwirt, Busfahrer und Lohnunternehmer und somit über die Dorfgrenzen hinaus bekannt und geschätzt. Im Vehlager Schützenverein war er schon drei Mal Vizekönig – übrigens auch im vorigen Jahr.

Horst Stickan lachte vor Glück, eben noch Prinz gewesen, ist er nun ein König. Birgit Stickan lachte ebenfalls glücklich, denn sie bleibt schließlich Königin, nun an der Seite ihres Mannes. Horst Stickan brachte den hölzernen Adler mit dem 270. Schuss zu Fall. Die Schützen-Frauen jubelten, als Kommandeur Volker Schäfer noch einmal lobende Worte auf Birgit Stickan sprach.

Begrüßung

Gundi Sporleder gab den 269. Schuss ab und wurde somit Vizekönigin. Weiterer Sturmschütze war Holger Sporleder. Vereins-Vorsitzender Wilfried Bollmeier und Ortsvorsteher Friedhelm Meier begrüßten am Sonntagnachmittag vor den drei Adlerschießen die Schützen und die zahlreichen Besucher. Sie gaben zudem die ersten Schüsse ab.

Sportleiter Wilfried Ahlers holte bereits mit dem dritten Schuss die Krone herunter. Der Apfel fiel mit dem 17. Schuss durch Holger Sporleder. Das Zepter ging nach dem 18. Schuss an Hans-Wilhelm Bischoff.

Jungkönig

Neuer Jungkönig wurde Simon Riechmann. Er brachte den Adler mit dem 268. Schuss zu Fall, womit er die Nachfolge von Niklas Lohmeier antrat. Schon mit dem zweiten Schuss zeigte der scheidende Jungkönig sein Herz für das Schützenwesen und holte die Krone des Wappentieres herunter. Patrick Stickan sicherte sich mit dem 17. Schuss das Zepter. Jan-Dirk Bredebusch pflückte mit dem 26. Schuss den Apfel. Vizekönig wurde mit dem 267. Schuss Moreno Laqua. Sturmschützen waren Lucas Hagemeier, Silas Trittmacher, Simon Riechmann, Christian Kleine, Alica Bischoff und Moreno Laqua.

Kinderkönig

Am schnellsten fiel der Adler bei den Kindern. Lilly Schäfer holte den Holzvogel mit dem 176. Schuss von der Stange. Sie trat damit in die Fußstapfen von Sönke Ahlers.

Tabea Wittkötter entfernte mit dem 84. Schuss das Zepter. Der Apfel ging mit dem 147. Schuss von Hagen Rodenberg zu Boden.

Beförderungen

Der Tag des Königsschießens begann mit einer Bus- und Planwagenfahrt zum Königshaus Stickan. Dort nahm die scheidende Königin Birgit Stickan einige Beförderungen vor.

Gefreite sind nun: Kerstin Helmich, Ulrike Lohmeier und Lara Sporleder. Obergefreite: Christian Kleine und Marcel Koors. Hauptgefreite: Bastian Kummer und Patrick Vögeding. Unteroffizier: Andreas Josuweit, Benjamin Stickan und Arnold Wagner. Stabsunteroffizier: Jan Helmich (weiterer Bericht folgt).