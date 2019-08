Espelkamp (WB/fq). Vier Mal hat es nun schon in unmittelbarer Nähe des Unternehmens Kadeco gequalmt und geraucht – im kleinen Wald- und Wiesenstück, das direkt an das Firmengelände des Herstellers von Sonnenschutzsystemen im Hindenburgring grenzt.

»Drei Mal haben wir den Schwelbrand selbst gelöscht, mit Wasser, Sand und einem Feuerlöscher. Beim vierten Mal war es schon etwas größer und wir haben die Feuerwehr und die Polizei alarmiert«, sagte Rüdiger Hey, technischer Leiter des Unternehmens, dieser Zeitung.

Lagerfeuer

Er geht davon aus, dass dort abends ein Lagerfeuer entzündet wird, um zu grillen. Auch Spirituosen habe man an den Brandstellen entdeckt. Wenn die Unbekannten dann ihre Feuerstelle verließen, würden sie zwar die Flammen ersticken – aber eben nicht vollständig. Und so schwele das Feuer die komplette Nacht über, bis die ersten Kadeco-Mitarbeiter zur Arbeit kämen.

So sei es, laut Hey, im Zeitraum zwischen dem 2. Juli und dem 9. August viermal vorgekommen, dass die Mitarbeiter morgens zur Arbeit kamen und Rauch im Wald- und Wiesenstück, das der Firma Kadeco gehört, entdeckten.

Anhaltende Trockenheit

Das letzte Feuer am 9. August habe sich etwas tiefer im Wald befunden. Die ersten drei jedoch waren dicht am Unternehmensgelände. Die Sorge über einen sich schnell ausbreitenden Brand bei der anhaltenden Trockenheit ist bei Hey und dem Unternehmen Kadeco groß.

»Wir wünschen uns ein bisschen Sensibilisierung und hoffen, dass die Unbekannten ein wenig nachdenken.« Hey machte deutlich, was im schlimmsten Falle bei einem Waldbrand in der jetzigen Trockenheit passieren kann. »So ein Feuer kann sich schnell ausbreiten – auf unser Firmengelände oder bis hin zum Marktkauf«, sagte Hey. »Dann haben wir ein richtig großes Feuer in der Stadt.«

Anzeige

Bereits nach den ersten beiden Bränden Anfang Juli habe das Unternehmen Anzeige gegen Unbekannt bei der Polizei gestellt. Hey hofft, dass es keine weiteren Lagerfeuer mehr gibt. Denn er machte abschließend noch einmal deutlich. »Bei der jetzigen Trockenheit kann so etwas völlig eskalieren.«

Die Polizei in Minden bestätigte, dass eine Anzeige gegen Unbekannt vorliege. Ralf Steinmeyer, Pressesprecher der Kreispolizeibehörde in Minden, erklärte auf Anfrage: »Die Online-Anzeige ist am 4. Juli eingegangen.«

Zwei Personen aufgegriffen

Am 8. August hätten Kollegen am späten Donnerstagnachmittag im Bereich des Hindenburgrings zwei Personen aufgegriffen – eine 47-jährige Frau und einen 51-jährigen Mann – die in dem betreffenden Bereich ein Feuer gemacht hätten. »Die beiden wurden von der Polizei auch schon in einer anderen Sachen einbestellt«, sagte Steinmeyer. Es habe für beide eine Anzeige wegen »Herbeiführung einer Brandgefahr« gegeben. Am 9. August, also nur einen Tag später, hat es jedoch morgens ein weiteres Mal im Bereich des Waldstückes gequalmt.

Steinmeyer betonte ebenfalls, dass die Sorge um einen großen Brand, wie sie Hey geäußert hat, aufgrund der Trockenheit berechtigt sei. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.