Der komplette Zug Mitte und der Zug West rückten an, um das Feuer auf dem Gelände des Unternehmens Adient in Espelkamp zu löschen. Foto: Felix Quebbemann

Espelkamp (WB/fq). Mehr als 50 Feuerwehrleute sind am Freitagmittag im Einsatz gewesen, um einen Brand in einer Halle der Espelkamper Firma Adient zu löschen.

Derzeit sind die Einsatzkräfte noch vor Ort, um die Lüftungsrohre komplett zu entüften, erklärte Volker Dau, Pressesprecher der Espelkamper Feuerwehr, auf Anfrage dieser Zeitung. Der Brand ist an einer Maschine ausgebrochen und hat in kürzester Zeit die komplette Halle verqualmt. Die Mitarbeiter konnten sich alle rechtzeitig in Sicherheit bringen. Menschen kamen daher nicht zu Schaden. Etwa 10 Feuerwehrfahrzeuge und die Polizei waren zu Beginn des Einsatzes vor Ort. Die Firma Adient ist ein weltweit agierendes Unternehmen das Zulieferer für Autositze ist.