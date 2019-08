Der komplette Zug Mitte und der Zug West rückten an, um das Feuer auf dem Gelände des Unternehmens Adient in Espelkamp zu löschen. Foto: Felix Quebbemann

Espelkamp (WB/fq). Ein Feuer in einer Produktionshalle der Firma Adient hat am Freitagvormittag für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt.

Weißer Rauch zog gegen Mittag über das Unternehmensgelände am Brandenburger Ring. Vor dem Eingang der Firma versammelten sich in kürzester Zeit zahlreiche Mitarbeiter. Einige hatten sich vor dem Feuer in Sicherheit gebracht. Andere betrachteten sich, wie ein Feuerwehrfahrzeug nach dem anderen auf das Adient-Gelände fuhr.

Foto: Felix Quebbemann

Zunächst hieß es bei der Alarmierung, dass es ein Feuer in einer Absauganlage gebe, das sich ausbreitet. Volker Dau, Pressesprecher der Feuerwehr Espelkamp, konkretisierte im Anschluss des Einsatzes. »Eine Maschine – eine Presse – hat Feuer gefangen.« Der Qualm sei in kürzester Zeit durch die komplette Halle gezogen. »Das Gebäude war vollständig verqualmt«, sagte Dau. Hitze und Rauch lösten um viertel vor zwölf sowohl die Brandmelde- wie auch die Sprinkleranlage aus.

Kurz nach der Alarmierung trafen auch schon die ersten Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr ein. Kurz darauf war klar, dass es sich um einen größeren Einsatz handelte. Und so rückten in kürzester Zeit etwa zehn Fahrzeuge der Espelkamper Wehr mit insgesamt 53 Einsatzkräften an. Schaulustige blieben stehen, um den Einsatz von der gegenüberliegenden Straßenseite zu beobachten.

Großeinsatz zog sich bis in den Nachmittag

Die Feuerwehr handelte blitzschnell und legte die Wasserversorgung. Auch eine Zuleitung auf der anderen Straßenseite des Brandenburger Rings wurde vorbereitet. »Die wurde aber nicht benötigt«, erklärte Dau. Bei einer solchen Art von Feuer sei recht wenig Wasser notwendig. »Den Brand haben wir relativ schnell in den Griff bekommen«, sagte Dau. Dennoch zog sich der Großeinsatz bis in den Nachmittag hin. Denn die Lüftungsrohre mussten kontrolliert und vollständig entlüftet werden. Mit Wärmebildkameras untersuchten die Rettungskräfte, ob sich noch irgendwo Glutnester befanden.

Keine Verletzten, vorbildliches Verhalten

Menschen kamen bei dem Einsatz nicht zu schaden. Lobende Worte fand Dau für das Personal des Unternehmens. Das habe sich sehr vorbildlich verhalten. »Die Halle war beim Eintreffen der Feuerwehr vollständig evakuiert. In einer Schicht arbeiten dort zwölf Mitarbeiter«, erklärte Dau. Die hatten sich nach der Entdeckung des Feuers am Sammelplatz eingefunden und dort nach kürzester Zeit die Rückmeldung gegeben, dass die Halle vollständig geräumt sei. Auch die Polizei war während des Löscheinsatzes mit drei Beamten vor Ort.