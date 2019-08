Espelkamp (WB/fq). Eine Schlange kann man wohl getrost als außergewöhnliche Fundsache bezeichnen. Genau diesen Fund hat es Ende Juni an der Stadtgrenze zu Espelkamp, nahe der Tonnenheider Straße, gegeben. Dort wurde von einem Passanten eine ungiftige »Vierstreifennatter« entdeckt.

Torsten Siemon, Pressesprecher der Stadt, bestätigte, dass die Schlange vor etwa zwei Monaten entdeckt und eingefangen wurde.

Der Passant, der das Reptil entdeckte, habe die Feuerwehr alarmiert. »In Bad Oeynhausen gibt es eine Einheit der Feuerwehr, die auf solche Situationen spezialisiert ist«, sagte Siemon. Daher hätten die Espelkamper Kollegen die Hilfe der Kameraden aus Oeynhausen angefordert.

Die Feuerwehr fing das Tier ein und brachte es in die Wildtierschutzstation in Sachsenhagen. Wer eine Vierstreifennatter vermisst oder jemanden kennt, der ein solches Reptil verloren hat, kann sich an das Fundbüro unter Telefon 05772/562101 wenden.