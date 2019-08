Die CDU-Landtagsabgeordnete Bianca Winkelmann hat sich vor Ort in Vehlage mit dem Landwirt Carsten Kracht getroffen. Der erläuterte ihr, welchen großen Nutzen Mensch und Natur von der »Durchwachsenen Silphie« haben.

Espelkamp-Vehlage (WB). Mal zu trocken, mal zu nass, an einer Stelle gibt es Sandboden, an einer anderen Lehm – auf der eineinhalb Hektar großen Fläche von Landwirt Carsten Kracht an der Desteler Straße hat einst überhaupt nichts richtig wachsen wollen.