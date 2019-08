Karl-Heinz Vieker steht nicht etwa in einem Haus, sondern in Innenraum eines Zirkuswagens, den er derzeit in einer Halle in Gestringen selbst ausbaut. Damit erfüllt sich der Alsweder einen großen Traum. Denn mit ihm möchte er bald durch Deutschland fahren. Foto: Eva Rahe

Von Eva Rahe

Espelkamp-Gestringen/Alswede (WB). In Karl-Heinz Viekers neuem Zuhause ist alles ganz genau so, wie er es sich vorgestellt hat. Für den Kühlschrank ist hinten ein Stück Wand frei gelassen, damit er weniger Platz einnimmt. Zudem ist er ein bisschen erhöht eingebaut, so dass man die Tür auch dann öffnen kann, wenn etwas davor steht. Es gibt einen Zentralstaubsauger, der den Dreck direkt nach draußen befördert und einen Fernseher, den man so schwenken kann, dass er beim Blick aus dem Fenster nicht stört. Alles ist Marke Eigenbau.

Inventar verkauft

Das Besondere daran ist, Karl-Heinz Vieker richtet nicht etwa eine neue Wohnung oder ein Haus ein. Er baut einen Zirkuswagen aus, mit dem er in absehbarer Zeit durch Deutschland reisen will. Sein Haus wird Vieker verkaufen. Das Inventar wird entweder auch verkauft oder eingelagert.

Den selbst gebauten Anhänger wird Karl-Heinz Vieker mit einem alten Feuerwehrwagen schleppen. Mit Tempo 25 wird der Alsweder mit dem Gespann durch die Lande ziehen. Foto: Eva Rahe Den selbst gebauten Anhänger wird Karl-Heinz Vieker mit einem alten Feuerwehrwagen schleppen. Mit Tempo 25 wird der Alsweder mit dem Gespann durch die Lande ziehen. Foto: Eva Rahe

Für seinen Zirkuswagen braucht er dann nur noch das, was ihm wirklich wichtig ist: Ein Platz zum Schlafen, ein Bad, eine Küche, seine Werkstatt und ein Fahrrad. Karl-Heinz Vieker mag es gemütlich. Er habe in seiner Zeit als Maschinenbauer für Sondermaschinenbau ganz Europa bereist. Nur Zeit habe er nie gehabt, um sich die Orte in Ruhe anzuschauen. Deshalb sei er auf die Idee mit dem Zirkuswagen gekommen.

Angefangen habe alles mit drei verrosteten Achsen aus DDR-Beständen. Familie und Freunde hätten mit dem Kopf geschüttelt, als er die mitgebracht habe, erzählt er. Als er anfing, diese Achsen Baujahr 1972 zu bearbeiten, habe er die Gesamtkonstruktion für seinen Wagen im Kopf schon fertig gehabt. »Als Maschinenbauer hat man das genaue Arbeiten ja gelernt«, erklärt er.

Tauschware

Ein weiteres Hobby von Karl-Heinz Vieker ist die Recherche von Einzelteilen. Die Reifen für sein Fahrzeug stammten aus der ehemaligen DDR. Als Tauschware seien die gesuchten Reifen größtenteils in Kellern eingelagert gewesen. Das Holz, das in seinem Wagen verbaut ist, holte er aus der Nähe von Landau, die Außenpanelen aus Leipzig. Das Feuerwehrauto, das seinen Zirkuswagen ziehen wird, ist ein ehemaliges Löschfahrzeug aus Österreich.

Viekers Vorliebe für den Zirkus zeigt dieses Clown-Mosaik auf einer Tür. Foto: Eva Rahe Viekers Vorliebe für den Zirkus zeigt dieses Clown-Mosaik auf einer Tür. Foto: Eva Rahe

Die passende Halle, in der er sein Projekt verwirklichen wollte, fand er auf einem Gelände in Gestringen. Im August 2014 ging es los. Zuerst baute er die Unterkonstruktion. Das Herzstück des Wagens ist eine dreiachsige, mechanische Lenkung. Als er das Fahrgestell fertig hatte, sei er zum TÜV gefahren, um es vorzustellen. Dann habe er die gesamte Unterkonstruktion fertig gemacht und sie vom TÜV abnehmen zu lassen.

Das Fahrzeug musste in einem 25 Meter Kreis drehen können, damit sicher gestellt ist, dass er damit Kreisverkehre durchfahren kann. Erst als er die Zulassung in der Tasche hatte, habe er mit dem Oberbau angefangen.

Fünf Kubikmeter Eichenholz

An Weihnachten 2016, kurz nachdem er in Rente gegangen war, musste Vieker in eine neue Halle umziehen. Dort musste er sich erstmal einrichten. Denn bestimmte Dinge sind bei Karl-Heinz Vieker Voraussetzung zum Arbeiten. In seiner Werkstatt muss zum Beispiel immer und überall das Radio zu hören sein. In der neuen Halle habe er dann mit dem Holzaufbau angefangen.

Fünf Kubikmeter abgelagertes Eichenholz seien in seinen Wagen gewandert. Auch die Konstruktion des Oberwagens habe er selber gebaut: »Außen verkleidet, innen isoliert«, sagt er. Nur die Fenster habe ein Tischler angefertigt.

Elf Meter Oberlichter

Der Clou dabei ist: die Tischlerei Krüger habe ihm die beiden Oberlichter jeweils in einer Länge von elf Metern angefertigt. Das sei eine der größten Herausforderungen gewesen, so Vieker. Alles am Zirkuswagen ist bis ins Kleinste durchdacht: Die Energieversorgung läuft über Strom, den eine Solaranlage produziert. Heizung und Herd laufen über Gas.

In seinem Zirkuswagen gibt es eine Küche samt Abstellraum, ein Schlafzimmer und ein Badezimmer. Unter dem Oberwagen befinden sich neben zwei Gasbehältern ein 1000 Liter Frischwassertank, ein 570 Liter Abwassertank und ein 270 Liter Fäkalientank.

Er hat besonderen Wert darauf gelegt, ohne Chemie zu entsorgen – der Umwelt zuliebe. Sein Zirkuswagen bringe mit allem Drum und Dran etwa 13 Tonnen auf die Waage, erzählt er. Um damit fahren zu können, habe er ein Schausteller-Gewerbe angemeldet.

Einklappbare Terrasse

Das Gespann sei samt Feuerwehr-Zugmaschine 20 Meter lang. Zum Ausruhen kann sich Vieker eine Holz-Terrasse ausklappen. »Ich freue mich, wenn es endlich losgeht«, sagt er. Ende des Jahres will sich der Alsweder mit einer kleinen Party von der Heimat verabschieden.

Mit 25 Kilometern pro Stunde wird er dann mit dem Gespann auf Deutschlandtour gehen – mehr sei nicht drin. Es stört ihn überhaupt nicht, dass es nicht schneller vorwärts geht. »Ich habe es ja nicht eilig«, sagt Karl-Heinz Vieker. »Mit 25 km/h kann man sich gemütlich aus dem Fenster lehnen und den Leuten zuwinken.« Kurz darauf verschwindet der Tüftler wieder hinten im Zirkuswagen, um an seiner Eckbank weiterzuarbeiten.