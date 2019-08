Von Felix Quebbemann

Espelkamp (WB). Mülltonnen unter der Erde? Das ist einer der neuen Wege, den die Aufbaugemeinschaft geht. Das »Pilotprojekt«, das in der Gabelhorst 33 installiert wurde, zeigt erste Erfolge und soll nun an anderen Standorten ebenfalls umgesetzt werden.

Das Unterflursystem, wie es genau heißt, sei Teil eines ganzen Maßnahmen-Pakets am Hochhaus im Westen der Stadt. Kreisweit sei es aber das erste Abfall-Unterflursystem, das es gibt, erläutert Hans-Jörg Schmidt, Geschäftsführer der Aufbaugemeinschaft.

Der Clou

Der Clou an dem System ist, dass der Müll unter der Erde gesammelt wird – in Containern. Dadurch wird der Abfall zum einen kühler gelagert und verursacht somit weniger Geruchsimmissionen. Darüber hinaus seien auch die unansehnlichen großen Müllcontainer verschwunden.

Das Prinzip des Unterflursystems ist ganz einfach. Die dunklen Behälter stehen fest verankert auf dem Vorplatz des Hochhauses. Die Mieter können den jeweiligen Müllcontainer – Restmüll, Bio, Pappe oder Gelber Sack – mit einem Schlüssel öffnen und dann entsprechend entsorgen. Das lästige Mülltonnen an die Straße stellen oder das Bereitstellen von fahrbaren Müllcontainern für die Müllabfuhr entfällt.

Regelmäßig kommt das entsprechende Entsorgungsunternehmen angefahren. Ein Spezialfahrzeug mit einem installierten Kran hebt die Container, die auf Federn gelagert sind, aus ihrer Verankerung. Die Behältnisse werden über der Ladefläche des Lkw entleert, um danach wieder sanft in ihre Verankerung zu gleiten.

Saubere Anordnung

»Wir haben hier jetzt eine saubere Anordnung«, erläutert Birgit Aumann-Keull vom Aufbau-Gebäudemanagement den nächsten Vorteil des Unterflursystems. Darüber hinaus habe man durch diese Anordnung zusätzlichen Platz gewonnen, der für neue Fahrradabstell-Häuschen genutzt werden konnte. Auch für Rollstuhlfahrer seien die Container übrigens sehr leicht zu erreichen.

Unterstützung habe die Aufbaugemeinschaft bei ihrem Projekt, das insgesamt 32.000 Euro gekostet hat, von der Stadt Espelkamp erhalten. Björn Horstmeier, zuständiger Fachbereichsleiter in der Verwaltung, erklärte, dass das Unterflursystem auch mit den entsprechenden Entsorgungspartnern abgesprochen werden musste. Dies sei zum Beispiel im Bereich Rest- und Biomüll kein Problem gewesen. Dafür sei die Stadt Espelkamp zuständig. Die gelben Säcke jedoch gehörten zum Dualen System und die würden privatwirtschaftlich entsorgt. »Das Duale System muss das Unterflursystem anerkennen«, erläuterte Horstmeier. Dies habe im Falle von Espelkamp auch wunderbar geklappt. Der entsprechende Behälter wird letztlich vom jeweiligen Entsorger gestellt.

Auch beim Unterflursystem gelte, dass es »wichtig ist, dass die Bewohner die Mülltrennung einhalten«, so Schmidt. 106 Wohneinheiten gibt es in der Gabelhorst 33. Dort werde das neue System gut angenommen.

Gleiche kosten

Insgesamt stehen auf dem Areal elf Müllcontainer. Jeder von ihnen fasst fünf Kubikmeter Abfall. Bis auf ein paar kleinere Verbesserungen – so zum Beispiel einer besseren Verteilung des Mülls im Container – ist die Aufbaugemeinschaft mit der Idee so zufrieden, dass sie plant, weitere Unterflursysteme in der Marienburger Straße, in Hedrichsdorf sowie am Brandenburger Ring zu installieren – also die »großen Wohnanlagen«, sagte Schmidt. Das Ziel für die Zukunft sei, den Müll unter der Erde zu sammeln. Wichtig für die Mieter: »Die Entsorgungskosten für die Mieter sind gleich geblieben«, sagt Schmidt.