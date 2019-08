Eine der zerstörten Fensterscheiben an der Nordseite des Thomas-Gemeindezentrums. Foto: Felix Quebbemann

Espelkamp (WB/fq). Mit einem Kopfschütteln betrachten sich zwei Frauen die Fensterscheiben an der Nordseite des neuen Thomas-Gemeindezentrums. Das Glas ist heftig gesplittert.

Unbekannte haben vermutlich in der Nacht zu Dienstag mit schweren Gegenständen die Scheiben zerstört. Der genaue Tatzeitpunkt steht zwar nicht fest. Aber Thomas Bensch, Pressesprecher der Kreispolizei in Minden, grenzte den Zeitraum etwas ein. Die Tat müsse zwischen Freitagmittag, 16. August, und Dienstagnachmittag, 20. August, geschehen sein.

Sachbeschädigung

Friedrich Stork, Pastor in der evangelischen Martins-Kirchengemeinde, zeigte sich von der schweren Sachbeschädigung am Neubau der Kirche bestürzt. Am Dienstag sei die Tat entdeckt worden. Pastor Stork habe gleich eine Anzeige bei der Polizei gegen Unbekannt gestellt.

»Die Polizei war auch vor Ort«, so Stork weiter. Dort habe sie das Ausmaß der Schäden aufgenommen. An einer Fensterscheibe haben sich die Unbekannten gleich mehrere Male mit schweren Gegenständen zu schaffen gemacht. Eine weitere Fensterscheibe wurde einmal getroffen. Stork vermutet, dass die Täter Steine benutzt haben, die sie dann auch wieder mitnahmen oder zumindest vom Tatort entfernten. Die Gegenstände seien offensichtlich »mehrfach mit großer Wucht« gegen die Scheiben geworfen worden. Dabei seien diese jedoch nicht zerborsten. Es habe aber große Risse gegeben.

6000 Euro Schaden

Die Täter seien offensichtlich auch über den Bauzaun geklettert, so der Pastor weiter. Dies alles lasse schon erkennen, dass sie mutwillig gehandelt hätten. »Es ist ärgerlich für die Kirchengemeinde«, sagte Stork weiter. Denn die Gemeinde bleibe nun auf dem Schaden sitzen. Für Vandalismus zahle die Versicherung nicht. Der Schaden, so Bensch weiter, belaufe sich auf etwa 6000 Euro.

Stork hofft, dass sich vielleicht Zeugen bei der Polizei melden, die eventuell verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Zudem sei es möglich, dass die Tat selbst von Mitbürgern gehört wurde. Denn die Würfe gegen die Scheiben hätten sicherlich viel Lärm erzeugt.

Hinweise zur Tat oder zu den Tätern nimmt die Polizei Minden unter Telefon 0571/88660 an.